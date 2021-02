Ski alpin heute live: Super-G der Herren in Garmisch-Partenkirchen im TV, Livestream und Liveticker

Für die Ski-Alpin-Herren steht heute der Super-G in Garmisch-Partenkirchen an. Was Ihr zum Rennen wissen müsst und wo Ihr es live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Den Super-G-Weltcup führt aktuell mit Vincent Kriechmayr ein Österreicher an. Kriechmayr ist mit Matthias Mayer auch die größte Hoffnung auf einen heimischen Super-G-Sieg. Doch mit Mauro Caviezel (Schweiz) oder Marco Odermatt (Schweiz) ist die Konkurrenz aus dem Nachbarland groß.

Der Super-G der Herren heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Ski-Fans: Der Super-G der Herren wird live und in voller Länge im ORF gezeigt werden.

Um 11:10 Uhr beginnt im ORF die Vorberichterstattung, um 11:30 Uhr startet das Rennen. Für den Kommentar sorgt Thomas König, Hans Knauss liefert als Co-Kommentator die Analysen. Durch den Vormittag führt Moderator Rainer Pariasek.

Neben der TV-Übertragung bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen eigenen Livestream an.

Ebenfalls im Livestream könnt Ihr das Rennen auf DAZN verfolgen. Beim Streamingdienst habt Ihr Zugriff auf die Eurosport-Kanäle 1 & 2 und seht den Super-G dementsprechend live und in voller Länge.

© imago images

Ski Alpin - Super G der Herren: SPOX-Liveticker

Für alle, die nicht auf einen TV oder ein mobiles Endgerät zurückgreifen können, ist SPOX live mit dabei. In unseren ausführlichen und kostenlosen Livetickern verpasst Ihr keine Highlights von den Pisten.

