Ski alpin: Abfahrt der Herren in Garmisch-Partenkirchen heute live im TV und Livestream

Am heutigen Freitag steht in Garmisch die Abfahrt auf der legendären Kandahar an und dient als Generalprobe für die WM. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung des Rennens im TV und Livestream.

Das Spektakel auf der Kandahar könnt Ihr live auf DAZN sehen.

Ski alpin in Garmisch: Termine, Austragungsort

Die warmen Bedingungen hatten zur Folge, dass das Programm angepasst wurde. Die Reihenfolge von Abfahrt und Super-G wurden getauscht, zudem musste der Start um 20 Fahrtsekunden nach unten verlegt werden.

Datum Uhrzeit Wettkampf Ort Fr., 5.2. 11.30 Uhr Abfahrt Herren Kandahar-Arena Sa., 6.2. 11.30 Uhr Super-G Herren Kandahar-Arena

Ski alpin: Abfahrt auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen heute live im TV und Livestream

Die Abfahrt auf der Kandahar wird live im Free-TV übertragen. Los geht es um 11.10 Uhr auf ORF1. Außerdem steht in der TVThek von ORF ein Livestram bereit, der in Österreich kostenlos verfügbar ist.

Auch auf DAZN könnt Ihr beim Spektakel live dabei sein. Dank einer Kooperation mit Eurosport habt Ihr im dortigen Eurosport-Channel Zugriff auf das gesamte Angebot des Sportsenders von den Kanälen Eurosport 1 und 2.

Somit seht Ihr dort neben den Alpin-Wettbewerben ebenso Skispringen, Biathlon, Langlauf und weitere Wintersport-Highlights. Das Angebot, das außerdem Spitzenfußball, US-Sport, Tennis, Kampfsport und vieles mehr umfasst, könnt Ihr im ersten Monat sogar kostenlos abrufen.

Ski alpin, Abfahrt der Herren in Garmisch im Liveticker

Ohne Bewegtbild könnt Ihr selbstverständlich auch bei uns im Liveticker dabei sein. Dort versorgen wir Euch mit allem Wichtigen von der Kandahar.

Ski alpin: Das sagen Franz und Mayer zur Abfahrt

Aus ÖSV-Sicht begann das Wochenende in Garmisch optimal. Max Franz erzielte im Training die beste Zeit. "Es war kein massiver Bock dabei, das tut auf jeden Fall einmal gut. Hoffentlich hält die Piste die nächsten zwei Tage auch noch", erklärte Franz.

Matthias Mayer, Trainingsfünfter, wies im Anschluss auf die schwierigen Bedingungen am Hang hin. "Die Temperaturen sind natürlich extrem warm, dementsprechend ist auch die Piste. Man hat schon letztes Wochenende bei den Damen gesehen, dass es sehr schwer war, da überhaupt ein Rennen durchzuführen."

Vincent Kriechmayr hat sein Ticket für die Abfahrt der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo schon sicher (ebenso wie Mayer und Otmar Striedinger), Franz benötigt noch einen Podestplatz, um auch dabei zu sein. "Auf dem Papier muss das Ergebnis mal stehen. Ich fühle mich wohl, der Knopf muss aufgehen."

Ski alpin: Stand im Gesamtweltcup der Herren

Mit Marco Schwarz und Matthias Mayer liegen zwei Österreicher in der Top 10. In der Abfahrtswertung steht Mayer auf Rang zwei. Der Dominator des Winters ist Alexis Pintauralt.