Nach zwei Springen in Deutschland sind die Skispringer bei der Vierschanzentournee heute in Österreich gefragt. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wer das Bergiselspringen in Innsbruck heute live im TV und Livestream zeigt/überträgt.

Vierschanzentournee - Das Bergiselspringen in Innsbruck: Wann und wo?

Am heutigen Sonntag, den 3. Januar, geht das 3. Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck über die Bühne. Der Probedurchgang startet pünktlich um 12 Uhr, ehe dann im 1. Wertungsdurchgang um 13.30 Uhr die Springer um Punkte kämpfen.

Wer zeigt / überträgt Vierschanzentournee in Innsbruck heute live im TV und Livestream?

Skisprungfans haben heute gleich mehrere Optionen, das Bergiselspringen in der Tiroler Hauptstadt live und in voller Länge zu sehen. Auf ORF 1 läuft ab 13.05 Uhr die Übertragung. Ebenso bietet der öffentlich-rechtliche Sender einen gratis Livestream an.

Zusätzlich zur Übertragung im ORF besitzt auch der Sportsender Eurosport die Übertragungsrechte für die Vierschanzentournee. Wegen der Kooperation zwischen Eurosport und DAZN zeigt auch der Streamingdienst das heutige Springen.

Vierschanzentournee: Die verbliebenen zwei Schanzen

Nach Innsbruck wird zum Tourneeabschluss in Bischofshofen dann der Sieger gekürt. Die Qualifikation dafür startet am 5. Januar.

Datum Uhrzeit Ort Wettbewerb 2.1.2021 13.30 Uhr Innsbruck Qualifikation 3.1.2021 13.30 Uhr Wettkampf 5.1.2021 16.30 Uhr Bischofshofen Qualifikation 6.1.2021 16.45 Uhr Wettkampf

Vierschanzentournee: Das Bergiselspringen in Innsbruck im Liveticker

SPOX bietet zusätzlich auch einen detaillierten Liveticker zum Mitlesen an.

Hier geht's zum Liveticker: Bergiselspringen in Innsbruck.

Vierschanzentournee: Der Gesamtstand im Überblick