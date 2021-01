Vierschanzentournee: Wer zeigt / überträgt das Dreikönigsspringen in Bischofshofen heute live im TV und Livestream?

Bei der Vierschanzentournee rückt eine Entscheidung über den kommenden Sieger näher. In Bischofshofen findet das Dreikönigsspringen mit dem Finale statt. Hier erfahrt Ihr, wo das Skisprung-Highlight live im TV, Livestream oder Liveticker zu verfolgen ist.

Vierschanzentournee - Dreikönigsspringen in Bischofshofen: Uhrzeit

Nach der Qualifikation am Dienstag steht am heutigen Mittwoch, den 6. Januar das traditionelle Springen am Tag der Heiligen Drei Könige in Bischofshofen auf dem Programm. Dabei findet dann auch das Finale der Vierschanzentournee statt.

Nach Probedurchgängen ab 15.30 Uhr beginnt um 16.45 Uhr der erste Wertungsdurchgang. Daran anschließend steigt das Finale mit anschließender Siegerehrung bei dem Skisprung-Klassiker.

Vierschanzentournee in Bischofshofen im TV und Livestream

Mit einem DAZN-Abonnement ist es Euch möglich, die Vierschanzentournee vom Anfang bis zum Ende im Livestream zu sehen. Hierfür müsst Ihr Euch auf der Streamingplattform einfach nur nach dem Eurosport-Channel umschauen. Die Übertragung startet um 16.30 Uhr.

Im frei empfangbaren Fernsehen ist das Tournee-Finale in Bischofshofen bei ORF 1 zu verfolgen. Der öffentlich-rechtliche Sender hat hierzu auch online einen Livestream. Michael Roscher kommentiert, die Ex-Skispringer Andreas Goldberger und Martin Koch sind als Co-Kommentatoren im Einsatz. Los geht es auch hier um 16.30 Uhr.

Darüber hinaus bietet SPOX einen Liveticker an, für all jene, die im TV oder Livestream nicht einschalten können, von dem Finale aber dennoch nichts verpassen möchten. Hier geht's zum Liveticker.

Vierschanzentournee: Der aktuelle Stand

Nach drei von vier Tournee-Stopps führt der Pole Kamil Stoch die Wertung an. Mit Karl Geiger, der das Auftaktspringen in Oberstdorf gewonnen hat, liegt der beste deutsche Springer auf Rang vier, Philipp Aschenwald ist als Neunter momentan der beste Österreicher.