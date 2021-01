Ski heute live: Damen-Abfahrt in Crans-Montana im Free-TV und Livestream sehen

Am Freitag wartet auf alle Ski-Fans wieder absolute Spannung: Die Damen matchen sich in der Abfahrt von Crans-Montana (Schweiz). SPOX erklärt Euch, wo Ihr das Rennen im TV, Livestream und Liveticker seht.

Ski-Alpin heute live: TV-Übertragung und Livestream

Angesetzt ist die Abfahrt in Crans-Montana am Freitag um 09:55 Uhr. Um 09:45 Uhr beginnt im ORF die Vorberichterstattung. Das Rennen wird auf ORF 1 im Free-TV übertragen. Zudem stellt die ORF-TV-Thek einen Livestream zur Verfügung.

Neben der Damen-Abfahrt findet auch die legendäre Herren-Abfahrt von Kitzbühel statt - ein Ersatztermin nach dem Corona-Chaos in Wengen.

Über den Eurosport-Channel auf DAZN könnt Ihr den gesamten Ski-Weltcup live schauen. Dies gilt auch am heutigen Freitag. DAZN-Abonnenten können somit alle Events auch bequem am Handy, Laptop oder Tablet sehen.

© imago images

LIVETICKER: Ski Weltcup am Freitag live

Einen Überblick über TV-Zeiten und Liveticker gibt's hier:

Uhrzeit Durchgang LIVETICKER TV 09:55 Uhr Abfahrt (Damen, Crans-Montana) SPOX DAZN, ORF eins

Uhrzeit Durchgang LIVETICKER TV 11:25 Uhr Abfahrt (Herren, Kitzbühel) SPOX DAZN, ORF eins

Ski alpin: Der aktuelle Stand im Gesamtweltcup der Frauen

Bei der letzten Abfahrt in St. Anton siegte Sofia Goggia. In der Gesamtwertung steht die Italienerin auf Platz sieben. Aus österreichischer Sicht ist Katharina Liensberger am besten platziert. Katharina Truppe folgt auf Platz 13.