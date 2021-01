Heute steht die Abfahrt auf der legendären Streif in Kitzbühel an, es ist bereits die zweite an diesem Weltcup-Wochenende. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spektakel im TV und Livestream sehen könnt.

Die Abfahrt auf der Streif ist live im Eurosport-Channel von DAZN zu sehen. Holt Euch Euren kostenlosen Probemonat und verpasst nichts!

Streif: Alle Termine im Kitzbühel im Überblick

Das Wochenende wurde am Freitag mit der ersten Abfahrt eröffnet, die als Ersatz für das ausgefallenen Rennen in Wengen angesetzt wurde. Dann wirbelte das Wetter den Zeitplan durcheinander.

Die reguläre Abfahrt auf der Streif wurde auf den Sonntag verschoben. Sie findet heute ab 10.20 Uhr statt. Morgen wird noch der Super-G in Kitzbühel ausgetragen.

Das Hahnenkammrennen steht bereits seit 1937 im Rennkalender der Alpinisten und gilt als eines der schwierigsten überhaupt. Nach Auftreten von Fällen einer Corona-Mutation im Raum Kitzbühel standen die Rennen zuletzt noch vor der Absage.

Streif: Der Zeitplan für das 81. Hahnenkammrennen

Termin Uhrzeit Veranstaltung Sieger Fr, 22. Januar 11.30 Uhr 1. Abfahrt (Wengen-Ersatz) Beat Feuz Sa., 23. Januar abgesagt 2. Abfahrt So., 24. Januar 10.20 Uhr 2. Abfahrt Mo., 24. Januar 10.45 Uhr Super-G

© getty

Kitzbühel: Wer zeigt / überträgt die Abfahrt auf der Streif heute live im TV und Livestream?

Die heutige Abfahrt ist live auf ORF 1 im Free-TV zu sehen. Los geht es bereits um 10 Uhr mit einem Countdown zum Rennen. In der ORF-TV-Thek steht neben der TV-Übertragung außerdem ein kostenloser Livestream bereit.

Eine alternative Möglichkeit, um beim Rennen live einzuschalten, bietet DAZN. Aufgrund einer Kooperation mit Eurosport könnt ihr aller Events des Ski-Weltcup dort live verfolgen. Im Eurosport-Channel, der das komplette Angebot von Eurosport 1 und 2 umfasst, seht Ihr neben dem Weltcup auf der Streif weiteren Wintersport mit Biathlon, Skispringen oder Langlauf.

Das gesamte Angebot, das außerdem Spitzenfußball, US-Sport, Tennis, Kampfsport und vieles mehr umfasst, könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen, ehe Ihr monatlich 11,99 Euro oder 119,99 Euro jährlich zahlt. Hier entlang!

Ski Weltcup in Kitzbühel heute im Liveticker verfolgen

Auch ohne Bewegtbild müsst Ihr nicht auf die heutige Abfahrt auf der Streif verzichten. SPOX tickert sämtliche Rennen des Ski-alpin-Weltcups live und exklusiv. Hier findet Ihr nochmal alle Übertragungs-Hinweise im Überblick:

Datum Uhrzeit Durchgang LIVETICKER TV 24. Januar 10:20 Uhr Abfahrt (Herren, Kitzbühel) SPOX DAZN, ORF eins

Ski alpin: Weltcupstand vor dem Streif-Rennen

Mit Marco Schwarz und Manuel Feller liegen gleich zwei Österreicher in der Top 10 der Weltcup-Gesamtwertung. Souverän angeführt wird diese vom Franzosen Alexis Pinturault.