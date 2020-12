Vierschanzentournee: Wer überträgt / zeigt das Springen in Oberstdorf heute live im TV und Livestream?

Traditionell findet der Auftakt der Vierschanzentournee heute in Oberstdorf statt (JETZT im LIVETICKER). Hier erfahrt Ihr, wo Ihr diesen im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Am Jahresende steigt mit der Vierschanzentournee ein Highlight im Wintersportkalender.

Vierschanzentournee heute live: TV-Übertragung und Livestream

Die Vierschanzentournee könnt Ihr in Österreich komplett auf ORF 1 im Free-TV sehen. Zudem stellt die ORF-TV-Thek einen Livestream zur Verfügung.

Der Auftakt in Oberstdorf ist am Dienstag dem 29. Dezember für 16:25 Uhr angesetzt. Die Übertragung beginnt um 16:00 Uhr. Es berichten Kommentator Michael Roscher, Co-Kommentator Andreas Goldberger und Martin Koch und Moderator Boris Kastner-Jirka.

Nicht nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk könnt Ihr das Springen in Oberstdorf sehen. Auch Eurosport zeigt die ganze Tournee live. Als Experten werden dabei die ehemaligen Weltklasse-Springer Sven Hannawald und Martin Schmitt am Mikrofon mit dabei sein.

Ort Übertragung Oberstdorf ORF/Eurosport Garmisch-Partenkirchen ORF/Eurosport Innsbruck ORF/Eurosport Bischofshofen ORF/Eurosport

Vierschanzentournee in Oberstdorf im LIVE-TICKER

Auch wir halten Euch auf dem Laufenden, wenn es in Oberstdorf losgeht.

Vierschanzentournee 2020/21: Termine und Zeitplan

Schauplätze sind wie üblich die Schattenbergschanze in Oberstdorf (Deutschland), die Große Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen (Deutschland), die Bergiselschanze in Innsbruck (Österreich) und die Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen (Österreich). Corona-bedingt muss das Schanzen-Spektakel erstmals in der Geschichte an allen vier Orten aber ohne Zuschauer ausgetragen werden.

Start der Tournee ist am 28. Dezember mit der Qualifikation. Einen Tag später findet das 1. Springen statt. Wie üblich geht es mit dem Neujahrspringen in Garmisch weiter, ehe die Tournee nach Österreich weiterzieht.

Dort steht am 3. Januar der Wettkampf in Innsbruck an. Das große Finale steigt dann am 6. Januar in Bischofshofen.

Datum Uhrzeit Ort Event 28.12.2020 16.30 Uhr Oberstdorf Qualifikation 1. Springen 29.12.2020 16.30 Uhr Oberstdorf 1. Wertungsdurchgang 29.12.2020 Im Anschluss Oberstdorf Finale und Siegerehrung 31.12.2020 14.00 Uhr Garmisch-Partenkirchen Qualifikation 2. Springen 01.01.2021 14.00 Uhr Garmisch-Partenkirchen 1. Wertungsdurchgang 01.01.2021 Im Anschluss Garmisch-Partenkirchen Finale und Siegerehrung 02.01.2021 13.30 Uhr Innsbruck Qualifikation 3. Springen 03.01.2021 13.30 Uhr Innsbruck 1. Wertungsdurchgang 03.01.2021 Im Anschluss Innsbruck Finale und Siegerehrung 05.01.2021 16.30 Uhr Bischofshofen Qualifikation 4. Springen 06.01.2021 16.45 Uhr Bischofshofen 1. Wertungsdurchgang 06.01.2021 Im Anschluss Bischofshofen Finale und Siegerehrung

Stefan Kraft als "Nackerpatzl" zur Vierschanzentournee

Stefan Kraft schickt sich selbst als "Wundertüte" in die am Montag beginnende Vierschanzentournee. Nach gesundheitlichen Problemen hat Österreichs bester Skispringer der vergangenen Jahre seine Erwartungen für den prestigeträchtigen Bewerb heruntergeschraubt. "Dass ich als Nackerpatzl zur Tournee komme, ist klar. Es war sicher bei weitem nicht die Vorbereitung, die ich mir gewünscht hätte", sagte Kraft.

Der Weltcup-Gesamtsieger der Vorsaison bestreitet den zweiten Saisonhöhepunkt nach der verpassten Skiflug-WM nach zwölftägiger Zwangspause ohne Wettkampfrhythmus. Zuletzt waren immerhin eine Handvoll Trainingssprünge in Seefeld drin. "Ich wollte nur einmal probieren, ob alles hält und wie mein Körper reagiert", sagte Kraft zur APA - Austria Presse Agentur.

Die gesendeten Signale seien positiv. "Ich denke, ich habe mit viel reden, viel Therapie und viel in meinem Körper hineinfühlen einen ganz guten Weg eingeschlagen." Das Therapiekonzept gegen seine Rückenprobleme sei stimmig, auch wenn es kein Allheilmittel gebe. "Es ist strukturell alles in Ordnung. Es sind einfach muskuläre Dysbalancen, die sich über die Jahre aufgestaut haben und heuer ist die Blase geplatzt."