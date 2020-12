Ski-Alpin: Tamara Tippler kämpft mit Covid-Nachwehen - kein Sport möglich

Skirennläuferin Tamara Tippler verpasst den Speed-Auftakt in diesem Weltcup-Winter am Wochenende in St. Moritz. Das bestätigte der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Donnerstag. Die Steirerin hatte vor knapp fünf Wochen die Diagnose Covid-19 erhalten und plagt sich noch immer mit den Nachwirkungen herum, wie die "Kleine Zeitung" (Donnerstag) berichtete. "Vor allem der Schwindel macht mir zu schaffen, deswegen wäre Skifahren derzeit auch viel zu gefährlich", erklärte Tippler.

"Ich hatte das gesamte Programm: Kopf- und Gliederschmerzen, grippeähnliche Symptome, Hautausschlag als Folge der Entzündung - und dann eben auch Schwindel. Das war schlimm, weil ich auch nicht schlafen konnte, keine Ruhe fand. Und so ist Leistungssport eben unmöglich", zitierte die Tageszeitung die Athletin.

"Ich will das nicht dramatisieren, ich musste nicht ins Spital. Aber auf die leichte Schulter nehmen darf man diese Krankheit nicht", betonte die 29-Jährige, die innerhalb der Speed-Damen des ÖSV nicht die einzige ist, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Sie teilt das Schicksal unter anderem mit Stephanie Venier, die es jedoch nicht ganz so schlimm erwischte.

Das Aufgebot für die beiden Rennen in St. Moritz wollte der Verband später am Donnerstag bekanntgeben. Im WM-Ort von zuletzt 2017 steht am Samstag und Sonntag jeweils ein Super-G auf dem Programm.