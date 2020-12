Skiflug-WM in Planica: Die Qualifikation live im TV und Livestream

Am heutigen Donnerstag steht beginnt das Training sowie die Qualifikation zur Skiflug-WM 2020 in Planica. Mit SPOX erfährt ihr, wo das Wintersport-Spektakel im TV und Livestream zu sehen ist.

Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer, Michael Hayböck, Philipp Aschenwald, Clemens Leitner, Timon Kahofer. So lautet das Aufgebot der Österreichischen Skispringer für die am Donnerstag beginnende Skiflug-WM im slowenischen Planica. Weil zuletzt quasi das gesamte Team mit dem Coronavirus infiziert war, fiel eine gute Vorbereitung flach. Die ÖSV-Schanzenstars gehen ohne Wettkampfpraxis auf Weitenjagd.

Erst Mittwochvormittag gab es für Kraft Grünes Licht von der medizinischen Abteilung. Bei Schlierenzauer, Aschenwald und Hayböck kam die Gesundschreibung schon früher. Sie alle haben den Wettlauf gegen die Zeit vorerst gewonnen, zu welchen Taten die anerkannten Flieger aber nun imstande sind, ist völlig unklar. Cheftrainer Andreas Widhölzl will seine vier WM-Starter erst nach den zwei Donnerstag-Trainings nominieren.

Skiflug-WM in Planica: Die Qualifikation im TV & Livestream

Die WM wird im öffentlich-rechtlichen Sender ORF ausgestrahlt. Auf ORF1 überträgt der Rundfunk ab 15:50 Uhr die Qualifikation zur WM und wird von Michael Roscher und Experte Andreas Goldberger kommentiert. Zudem wird in der TVthek ein Livestream angeboten.

Das Event wird zudem auf dem Eurosport-Player beim "Netflix" des Sports DAZN zu sehen sein. Die Übertragung startet um 15:55 Uhr.

Skifliegen in Planica von 10. bis 13. Dezember : Die Termine in der Übersicht