Skiflug-WM in Planica: Der Teambewerb heute live im TV, Livestream & Liveticker

Mit dem Teambewerb geht die Skiflug-WM in Planica in seinen letzten Wettkampf. Als Favorit gilt Deutschland, auf Österreich wartet hingegen ein schwierige Aufgabe. SPOX erklärt wo man die WM im TV, Livestream & Liveticker sehen kann.

Weltrekordhalter Stefan Kraft wird für den Teambewerb bei den Skiflug-Weltmeisterschaften in Planica nicht rechtzeitig fit. "Nach seinen am Donnerstag im Training erneut akut gewordenen Schmerzen im Rücken- und Leistenbereich hat er sich nach weiteren, medizinischen Untersuchungen am Freitag in Innsbruck entschieden, am morgigen WM-Teambewerb nicht teilzunehmen", erklärte der Österreichische Skiverband (ÖSV) am vergangenen Samstag unmittelbar vor der Einzel-Entscheidung.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Am Donnerstag hatte Kraft, der eben erst von einer Corona-Erkrankung genesen war, sein Antreten im Einzelbewerb am Freitag und Samstag absagen müssen. Der 27-jährige Weltcup-Titelverteidiger hatte auch schon in der Saisonvorbereitung mit Rückenproblemen zu kämpfen gehabt.

Das Teamspringen der Skiflug-WM im TV & Livestream

Das Event wird auf dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ORF gezeigt. Auf dem Sender ORF1 wird der Teambewerb ab 16.15 Uhr übertragen und kann im Internet in der TVthek per Livestream ebenso verfolgt werden.

Zudem kann man den Wettbewerb auch auf dem Eurosport-Player beim "Netflix" des Sports DAZN sehen. Die Übertragung startet um 15:50 Uhr.

Auf DAZN findet Ihr jede Menge Spitzenfußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Primera Division, etc), aber auch US-Sport (MLB, NFL, NHL), Boxen, WWE, UFC, Tennis - und natürlich auch die Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2. Ihr könnt eure Lieblingssportart ganz entspannt vom Smartphone via App oder am Smart-TV genießen. Auch auf der PlayStation ist die DAZN Applikation kostenlos erhältlich.

DAZN kostet 11,99 Euro im Monat, alternativ müsst ihr 119,99 Euro im Jahr bezahlen. Hier kommt Ihr zum kostenlosen Probemonat!

Team-Wettkampf in Planica im Liveticker

Zudem liefern wir euch auch einen ausführlichen Liveticker zum Event. Bitte hier entlang.

© GEPA

Skifliegen in Planica: Die Termine in der Übersicht