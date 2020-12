Skiflug-WM in Planica: 3. & 4. Durchgang des Einzel-Wettkampfs heute live im TV und Livestream

Am heutigen Samstag steigt das finale des Einzel-Wettkampfs bei der Skiflug-WM 2020 in Planica. Mit SPOX erfährt ihr, wo ihr den 3. und 4. Durchgang im TV, Liveticker und Livestream zu sehen ist.

Michael Hayböck nimmt den zweiten Tag der Skiflug-WM in Planica als Medaillenanwärter in Angriff. Nach zwei von vier Durchgängen rangierte der 29-jährige Oberösterreicher, der auf 245,5 und 217 m kam, an der vierten Stelle.

Der Deutsche Karl Geiger (241/223,5) führte 4,6 Punkte vor dem Norweger Halvor Egner Granerud (221/229,5). Hayböck fehlten 2,8 Punkte auf den drittplatzierten Deutschen Markus Eisenbichler (220/247), der im zweiten Versuch bei der Tagesbestweite landete. Der Tiroler Philipp Aschenwald (201,5/218) war 18., Gregor Schlierenzauer (193/199,5) rangierte an der 26. Stelle.

Skiflug-WM in Planica: Einzelwettkampf-Finale im TV & Livestream

Die WM wird im öffentlich-rechtlichen Sender ORF ausgestrahlt. Auf ORF1 überträgt der Rundfunk am Samstag ab 15:45 Uhr. Michael Roscher und Andreas Goldberger kommentieren, Karoline Rath-Zobernig sorgt für die Moderation. Zudem wird in der TVthek ein Livestream angeboten.

Das Event wird zudem auf dem Eurosport-Player beim "Netflix" des Sports DAZN zu sehen sein. Die Übertragung startet um 15:55 Uhr.

Skifliegen im Liveticker bei SPOX

Zudem liefern wir euch auch einen ausführlichen Liveticker zum Event. Bitte hier entlang.

Skifliegen in Planica von 10. bis 13. Dezember : Die Termine in der Übersicht