Ski heute live: Super-G der Herren in Val d'Isere & Riesentorlauf der Damen in Courchevel im Free-TV und Livestream

Der heutige Samstag hat zwei Weltcup-Events im Programm. Für die Damen geht es zum Riesentorlauf nach Courchevel, die Herren starten in Val d'Isere mit dem Super-G. SPOX zeigt euch, wo es die Ski-Events im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

Damen-RTL: Petra Vlhova liegt voran - Stephanie Brunner in Schlagdistanz

Die Weltcupführende Petra Vlhova liegt in Courchevel nach dem ersten Riesentorlauf-Durchgang der alpinen Ski-Damen voran. Die Slowakin erarbeitete sich mit Nummer eins in 1:08,82 Min. einen Vorsprung von 0,49 Sek. auf die italienische Sölden-Siegerin Marta Bassino. Hinter der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin (+0,65) und der Schwedin Sara Hector (+0,74) kam Stephanie Brunner als beste Österreicherin trotz schlechterer Bedingungen als die absolute Elite auf Rang fünf (+0,98).

Bei leichtem Schneefall und mäßiger Bodensicht schafften auch andere des ÖSV-Teams im Vergleich zum Sölden-Abschneiden zumindest vorerst eine deutliche Verbesserung. Katharina Liensberger klassierte sich nach 30 von 69 gemeldeten Läuferinnen hinter der Neuseeländerin Alice Robinson (+1,30) als Siebente (+1,35), Katharina Truppe als Zehnte (+1,80) und Ricarda Haaser als Zwölfte (+2,08). In Sölden war Truppe als 15. ÖSV-Beste gewesen. Der zweite Lauf ist für 12.30 Uhr (live ORF 1) angesetzt.

Ski-Alpin heute live: TV-Übertragung und Livestream

Den Anfang machen am heutigen Samstag die Damen. Um 9:30 Uhr steigt der erste Durchgang beim RTL in Courchevel. Ab 12:30 Uhr gibt es dann beim zweiten Durchgang das große "Finale". Dazwischen fahren die Herren in Val d'Isere die Piste runter. Der Super-G geht um 10:30 Uhr los. Sämtliche Rennen werden auf ORF 1 im Free-TV übertragen. Zudem stellt die ORF-TV-Thek einen Livestream zur Verfügung.

LIVETICKER: Ski Weltcup am Samstag live

Einen Überblick über TV-Zeiten und Liveticker gibt's hier:

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 09:30 Uhr Courchevel 1. Durchgang Damen-RTL SPOX DAZN, ORF eins 10:30 Uhr Val d'Isere Super-G SPOX DAZN, ORF eins 12:30 Uhr Courchevel 2. Durchgang Damen-RTL SPOX DAZN, ORF eins

Hirscher sen. hofft auf Trendwende beim ÖSV

Hirscher sen. wurde vom ÖSV engagiert, um bei den Läufern über Skischultechnik Schwungstabilisierungen zu erzielen und ihnen bei den Materialtests zur Seite zu stehen. "Es macht mir große Freude, obwohl die Resultate nicht dementsprechend sind. Aber wir bemühen uns echt, das Maximum rauszuholen. Es ist leider momentan nicht mehr möglich", erzählte der 65-Jährige.

Den Riesentorlauf-Spezialisten Roland Leitinger (26. am Samstag in Santa Caterina) und Stefan Brennsteiner (40.) gelang es beispielsweise noch nicht, ihre Trainingsleistungen ins Rennen umzusetzen. "Sie haben teilweise sehr gute Ansätze, dann fallen sie wieder zurück in ihr altes, eingeschliffenes Bewegungsschema. Und dies zu durchbrechen, ist nicht so leicht."

Es ist eine andere Arbeit als mit seinem Sohn Marcel, den er von klein auf trainiert hatte. "Bei Marcel hat es den Vorteil gehabt, dass über viele Jahre Begleitung Techniken gewachsen sind, die richtig zum Tragen kamen, als er den internationalen Sprung geschafft hat. Hier brauchen wir ein bisschen." Man müsse nicht alles umstellen, aber gewisse wichtige Sachen, die Innenlage und der Drift, seien heutzutage nicht mehr ganz up to date.

Adrian Pertl beispielsweise fahre technisch einen sehr sauberen Schwung, er bestätige sein Potenzial, sagte Hirscher sen. Der Kärntner war im Parallelrennen in Lech/Zürs Vierter und in Santa Caterina in seinem erst zweiten Riesentorlauf der Karriere 20. geworden. Im Slalom hatte er schon im vergangenen Winter aufgezeigt.