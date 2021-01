Ski heute live: Slalom der Herren in Zagreb im Free-TV und Livestream sehen

Nach dem Damen-Slalom am vergangenen Sonntag duellieren sich am heutigen Mittwoch auch die Herren im Slalom von Zagreb. SPOX erklärt euch, wo ihr das Rennen im TV, Livestream und Liveticker seht.

In der laufenden Ski-Saison fanden tatsächlich erst zwei Herren-Slaloms statt. Der erste ging in Alta Badia an Ramon Zenhäusern, der zweite in Madonna di Campiglio an Henrik Kristoffersen.

Ein klarer Favorit ist heute in Zagreb also nicht auszumachen.

Ski-Alpin heute live: TV-Übertragung und Livestream

Angesetzt ist der Slalom von von Zagreb am Mittwoch um 12:10 Uhr. Der zweite Durchgang startet planmäßig um 15:25 Uhr. Beide Durchgänge werden auf ORF 1 im Free-TV übertragen. Zudem stellt die ORF-TV-Thek einen Livestream zur Verfügung.

Über den Eurosport-Channel auf DAZN könnt ihr den gesamten Ski-Weltcup live schauen. So auch den gesamten Renn-Montag! DAZN-Abonnenten haben die Möglichkeit, jegliche Events bequem am Handy, Laptop oder Tablet zu sehen.

© imago images

LIVETICKER: Ski Weltcup am Mittwoch live

Einen Überblick über TV-Zeiten und Liveticker gibt's hier: