Ski heute live: RTL der Herren in Santa Caterina & Super-G der Damen in St. Moritz im Free-TV und Livestream

Am heutigen Samstag steigt der Riesentorlauf der Herren in Santa Caterina und der Super-G der Damen in St. Moritz. Wir geben euch alle Infos zur TV-Übertragung und dem Liveticker.

Damen-Super-G in St. Moritz abgesagt

Der für Samstag geplante Super-G der Damen musste abgesagt werden. Grund dafür sind starke Neuschneemengen, wie die FIS verkündete. Damit müssen die Speed-Damen weiterhin auf den ersten Weltcup-Einsatz der Saison warten.

Ob und wann ein möglicher Nachholtermin zustande kommen könnte, wurde nicht kommunziert. Am Sonntag ist ein zweiter Super-G-Durchgang in St. Moritz geplant.

Ski-Alpin heute live: TV-Übertragung und Livestream

Den Anfang machen am heutigen Samstag die Herren. Um 10:25 Uhr steigt der erste Durchgang im Herren-Riesenslalom. Um 13:25 Uhr, steigt dann das Finale im Herren-RTL. Übertragen wird der Bewerb auf ORF 1 im Free-TV. Zudem stellt die ORF-TV-Thek einen Livestream zur Verfügung. Der Super-G der Damen wurde wetterbedingt abgesagt.

Über den Eurosport-Channel auf DAZN könnt ihr den gesamten Ski-Weltcup live schauen. So auch den gesamten Renn-Samstag! DAZN-Abonnenten haben die Möglichkeit, jegliche Events bequem am Handy, Laptop oder Tablet zu sehen.

LIVETICKER: Ski Weltcup am Samstag live

Einen Überblick über TV-Zeiten und Liveticker gibt's hier:

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 10:25 Uhr Santa Caterina (Italien) 1. Durchgang Herren-RTL SPOX DAZN, ORF eins 11.25 Uhr St. Moritz (Schweiz) Damen-Super-G abgesagt - 13:25 Uhr Santa Caterina (Italien) 2. Durchgang Herren-RTL SPOX DAZN, ORF eins

Shiffrin lässt auch erstes Speed-Wochenende aus

Ski-Star Mikaela Shiffrin lässt auch die erste Speed-Station der neuen Weltcupsaison aus. Die fünffache Weltmeisterin steht bei den beiden Super-G am Samstag und Sonntag in St. Moritz nicht am Start. Das bestätigte der US-Skiverband auf APA-Anfrage. Die 25-Jährige legt demnach in "absehbarer Zeit" ihren Trainingsfokus auf die Technik-Disziplinen Riesentorlauf und Slalom. Sie soll beim Riesentorlauf-Doppel in Courchevel (12. und 13.12.) in den Weltcup zurückkehren.

Shiffrins Wettkampfpause kommt nicht gänzlich überraschend. Laut dem Verband hat sie seit Jänner keine Speedkilometer mehr gesammelt. Schuld daran sind auch Reisebeschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie, wodurch Speed-Training für Amerikaner "nicht existent" gewesen sei.

Shiffrin fehlte bereits beim Parallel-Rennen in Lech/Zürs sowie beim Weltcupauftakt in Sölden. Dazwischen hatte sie beim Slalom-Doppel in Levi nach 300 Tagen Pause mit den Rängen zwei und fünf ihr Weltcup-Comeback gegeben.