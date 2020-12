Ski heute live: Riesentorlauf der Damen in Courchevel im Free-TV und Livestream sehen

Nach der Absage am gestrigen Sonntag wird der Damen-RTL in Courchevel am heutigen Montag ausgetragen. SPOX erklärt euch, wo ihr das Rennen im TV, Livestream und Liveticker seht.

Damen-RTL in Courchevel verschoben

Der zweite Weltcup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Damen in Courchevel ist am Sonntag wegen Problemen mit der Pistenbeschaffenheit um rund 24 Stunden auf Montag verschoben worden. Die Präparierung der Strecke hat ein Rennen nicht zugelassen. "Uns ist lieber es gibt ein sicheres und ein faires Rennen als ein Gemurkse", meinte dazu ÖSV-Rennsportleiter Christian Mitter gegenüber Ö3.

Den ersten Courchevel-Riesentorlauf am Samstag hatte die italienische Sölden-Siegerin Marta Bassino gewonnen. Die Österreicherinnen zeigten sich mit drei Top-Ten-Plätzen bzw. fünf Rängen in den Top 15 gegenüber dem Saison-Auftakt stark verbessert.

Ski-Alpin heute live: TV-Übertragung und Livestream

Angesetzt ist der 1. Durchgang beim Damen-RTL ab 10:00 Uhr, um 13:00 Uhr geht es schließlich mit der Entscheidung weiter. Beide Fahrten werden auf ORF 1 im Free-TV übertragen. Zudem stellt die ORF-TV-Thek einen Livestream zur Verfügung.

Über den Eurosport-Channel auf DAZN könnt ihr den gesamten Ski-Weltcup live schauen. So auch den gesamten Renn-Montag! DAZN-Abonnenten haben die Möglichkeit, jegliche Events bequem am Handy, Laptop oder Tablet zu sehen.

LIVETICKER: Ski Weltcup am Montag live

Einen Überblick über TV-Zeiten und Liveticker gibt's hier:

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 10:00 Uhr Courchevel 1. Durchgang Damen-RTL SPOX DAZN, ORF eins 13:00 Uhr Courchevel 2. Durchgang Damen-RTL SPOX DAZN, ORF eins

Mikaela Shiffrin kehrt auf die Piste zurück

Bei den Damen wird Mikaela Shiffrin nach knapp drei Wochen Pause zurückkehren. "Die ganze Saison ist wie eine Aufholjagd für mich", sagte die US-Amerikanerin am Mittwoch bei einem Online-Mediengespräch.

"Jeder Tag fühlt sich wie ein Neustart an." Bei den technischen Bewerben kann die US-Amerikanerin ihre Stärken besser ausspielen und wird daher auch am zweiten Riesentorlauf in Courchevel teilnehmen.