Ski heute live: Nacht-Slalom der Herren in Madonna di Campiglio im Free-TV und Livestream sehen

Noch ein Slalom? Noch ein Slalom! Gestern wurde die Stangen noch in Alta Badia umschwungen, heute ist Madonna di Campiglio dran. SPOX erklärt euch, wo ihr das Rennen im TV, Livestream und Liveticker seht.

Und es ist nicht irgendein Slalom, sondern eines der Highlights des Weltcup-Kalenders: ein Nachtslalom. Bei Flutlicht kommt heute wohl wieder ein ganz besonderes Feeling auf.

Artikel und Videos zum Thema

Ski-Alpin heute live: TV-Übertragung und Livestream

Angesetzt ist der Nacht-Slalom von Madonna di Campiglio am Dienstag um 17:45 Uhr. Der zweite Durchgang startet planmäßig um 20:45 Uhr. Beide Durchgänge werden auf ORF 1 im Free-TV übertragen. Zudem stellt die ORF-TV-Thek einen Livestream zur Verfügung.

Über den Eurosport-Channel auf DAZN könnt ihr den gesamten Ski-Weltcup live schauen. So auch den gesamten Renn-Montag! DAZN-Abonnenten haben die Möglichkeit, jegliche Events bequem am Handy, Laptop oder Tablet zu sehen.

LIVETICKER: Ski Weltcup am Dienstag live

Einen Überblick über TV-Zeiten und Liveticker gibt's hier:

Uhrzeit Durchgang LIVETICKER TV 17:45 Uhr 1. Durchgang SPOX DAZN, ORF eins 20:45 Uhr 2. Durchgang SPOX DAZN, ORF eins

ÖSV-Asse wollen in Madonna-Slalom nachlegen

Neun Jahre nach dem bisher letzten Weltcup-Slalom in Alta Badia hätte es am Montag fast wieder mit einem ÖSV-Sieg geklappt. Hatte vor neun Jahren zwei Jahre nach Reinfried Herbst Marcel Hirscher zugeschlagen, fehlten Manuel Feller beim ersten Saison-Torlauf der alpinen Ski-Herren nur 0,08 Sekunden auf den Triumph. Der drittplatzierte Marco Schwarz lag nur 0,12 Sek. hinter dem Schweizer Sieger Ramon Zenhäusern. Schon am Dienstag geht es in Madonna di Campiglio weiter.

Beim Klassiker will nicht nur dieses ÖSV-Duo unter Flutlicht (17.45/20.45 Uhr, live ORF 1) eines drauflegen. Auch Michael Matt fühlt sich nach Halbzeitrang drei auf der Gran Risa reif, es seinen Teamkollegen gleichzumachen. Endrang 15 wirft den Tiroler nicht aus der Bahn, er orientiert sich am Skifahrerischen. "Auf dem kann man aufbauen. Ich war schon einmal Dritter in Madonna." Im zweiten Lauf von Alta Badia verhinderten die Piste und Fehler, dass es mehr als der 15. Endrang wurde.

Topmotiviert gehen natürlich Feller und Schwarz in die abendliche Herausforderung. Der Kärntner Schwarz verpasste den Sieg nur aufgrund eines Fehlers im ersten Heat. "Das Skifahren war sehr gut. Ich habe gewusst, ich hab' es drauf. Im Slalom fühle ich mich einfach wohler, deswegen freue ich mich auf Madonna. Mannschaftlich stehen wir sehr gut da. Es hat jeder das Zeug dazu, dass er ums Podium mitkämpft. Der Spirit passt."