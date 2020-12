Ski heute live: Herren-Abfahrt in Bormio im Free-TV, Livestream & Liveticker

Am heutigen Mittwoch geht es beim Ski-Weltcup in Bormio mit der Herren-Abfahrt weiter. SPOX erklärt, wo es das Rennen im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

Herren-Abfahrt und Super-G verschoben

Starker Schneefall hat eine Durchführung des ersten Herren-Speedrennens in Bormio am Montag unmöglich gemacht. Die Rennleitung entschied daraufhin, den Super-G um 24 Stunden auf Dienstag zu verschieben. Die für Dienstag geplant gewesene Abfahrt soll nun am Mittwoch ab 11:30 Uhr stattfinden. "Keine Überraschung. Es ist genau, was uns die Vorhersagen gesagt haben die letzten Tage", erklärte FIS-Rennchef Markus Waldner.

Den Super-G am Dienstag gewann der US-Amerikaner Cochran-Siegle (1:29,43 Minuten). Zweiter wurde Vincent Kriechmayr (+0,79), auf Platz drei landete der Norweger Sejersted (+0,94).

Ski-Alpin heute live: TV-Übertragung und Livestream

Die heutige Herren-Abfahrt wird ab 11:30 Uhr über die Bühne gehen. Das Ski-Event in Bormio überträgt ORF 1 im Free-TV. Mit den Vorberichten geht es bereits um 11:10 Uhr los.

Zudem stellt die ORF-TV-Thek einen Livestream zur Verfügung.

Über den Eurosport-Channel auf DAZN könnt ihr den gesamten Ski-Weltcup live schauen. So auch die Abfahrt in Bormio! DAZN-Abonnenten haben die Möglichkeit, jegliche Events bequem am Handy, Laptop oder Tablet zu sehen.

Herren-Abfahrt im Liveticker

Für diejeinigen, die keine Möglichkeit haben die Abfahrt der Herren vor dem TV-Gerät zu verfolgen, gibt es alternativ unseren umfassenden Liveticker. Hier geht´s lang.

FIS Ski-Weltcup: Alle Termine bis Februar