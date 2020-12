Ski heute live: Damen-Riesenslalom am Semmering und Herren-Abfahrt in Bormio im Free-TV und Livestream sehen

Am Montag kommen Ski-Fans wieder auf ihre Kosten: Neben dem Damen-Riesentorlauf am Semmering steigt auch die legendäre Herren-Abfahrt in Bormio. SPOX erklärt euch, wo ihr das Rennen im TV, Livestream und Liveticker seht.

Am Montag greifen die Damen und die Herren erneut ins Renn-Geschehen ein. Der Damen-Riesenslalom steigt in Österreich am Semmering, in Bormio steigt die Herren-Abfahrt. Alle Infos zur Übertragung und dem Liveticker findet ihr hier.

Ski-Alpin heute live: TV-Übertragung und Livestream

Angesetzt ist der Damen-RTL am Montag (1. Durchgang) für 9:55 Uhr. Der zweite Durchgang steigt um 12:55 Uhr. In der Zwischenzeit duellieren sich die Speed-Herren um 11:25 Uhr in Bormio um den Sieg in der Herren-Abfahrt.

Beide Bewerbe werden auf ORF 1 im Free-TV übertragen. Zudem stellt die ORF-TV-Thek einen Livestream zur Verfügung.

Über den Eurosport-Channel auf DAZN könnt ihr den gesamten Ski-Weltcup live schauen. So auch den gesamten Renn-Montag! DAZN-Abonnenten haben die Möglichkeit, jegliche Events bequem am Handy, Laptop oder Tablet zu sehen.

© GEPA

LIVETICKER: Ski Weltcup am Montag live

Einen Überblick über TV-Zeiten und Liveticker gibt's hier:

Uhrzeit Durchgang LIVETICKER TV 09:55 Uhr 1. Durchgang Damen RTL (Semmering) SPOX DAZN, ORF eins 11:25 Uhr Herren-Abfahrt (Bormio) SPOX DAZN, ORF eins 12:55 Uhr 2. Durchgang Damen RTL (Semmering) SPOX DAZN, ORF eins

ÖSV-Team über Schweiz: "Das ist der Unterschied zu uns"

Was ein guter Start in die Saison ausmacht, kann man an der Schweiz sehen. "Sie sind in jeder Disziplin stark und dadurch befreit - das ist der Unterschied zu uns." Puelacher hoffte, dass die zuletzt erzielten Slalom-Ergebnisse einen Schub geben und, "dass wir eine Trendumkehr auch im Speed schaffen." Immerhin gehe es im Jänner dann Schlag auf Schlag. "Ich wünsche mir und denke, dass es so passieren wird, dass man schneller und erfolgreicher wird."