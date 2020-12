Ski heute live: Abfahrt der Herren in Val d'Isere & RTL der Damen in Courchevel im Free-TV und Livestream

Am dritten Adventsonntag steht für alle Wintersportfreunde der Ski-Weltcup auf dem Programm. Während die Herren die Abfahrt in Val d'Isere absolvieren, werden die Damen in Courchevel in den zweiten Riesentorlauf gehen. Mit SPOX erfährt Ihr, wo die beiden Ski-Rennen im Free-TV, Livestream und Liveticker zusehen sind.

Damen-RTL in Courchevel verschoben

Der 2. Damen-Riesentorlauf wurde vom heutigen Sonntag auf den morgigen Montag verschoben. Aufgrund des starken Schneefalls ist eine Durchführung des Bewerbs am Sonntag nicht möglich. Dies hat eine Jury entschieden.

Ski-Alpin heute live: TV-Übertragung und Livestream

Die Herren werden bei der Abfahrt in Val d'Isere um 10:30 Uhr an den Start gehen. Das Rennen wird auf ORF 1 im Free-TV übertragen. Zudem stellt die ORF-TV-Thek einen Livestream zur Verfügung. Für die Damen geht es hingegen erst am morgigen Montag mit dem Riesentorlauf in Courchevel weiter - dieser Bewerb musste aufgrund des enormen Schneefalls verschoben werden.

Über den Eurosport-Channel auf DAZN könnt ihr den gesamten Ski-Weltcup live schauen. So auch den gesamten Renn-Samstag! DAZN-Abonnenten haben die Möglichkeit, jegliche Events bequem am Handy, Laptop oder Tablet zu sehen.

LIVETICKER: Ski Weltcup am Sonntag live

Einen Überblick über TV-Zeiten und Liveticker gibt's hier:

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 09:30 Uhr Courchevel 1. Durchgang Damen-RTL verschoben - 10:30 Uhr Val d'Isere Abfahrt SPOX DAZN, ORF eins 12:30 Uhr Courchevel 2. Durchgang Damen-RTL verschoben -

Mikaela Shiffrin kehrt auf die Piste zurück

Aufgrund der Wetteraussichten wurde bei den Herren der Super-G mit der Abfahrt getauscht. Im ersten Abfahrtstraining dominierte Aleksander Aamodt Kilde mit rund 0:75 Sekunden Vorsprung. Auch stark präsentierte sich das französische Team, die angeführt von Nils Allegre die Plätze zwei bis vier erreichten. Überraschen konnte zudem der Österreicher Daniel Hemetsberger als Fünfter, der erst mit Startnummer 50 startete. Matthias Mayer erreichte bei der Generalprobe den 12. Rang.

Bei den Damen wird Mikaela Shiffrin nach knapp drei Wochen Pause zurückkehren. "Die ganze Saison ist wie eine Aufholjagd für mich", sagte die US-Amerikanerin am Mittwoch bei einem Online-Mediengespräch. "Jeder Tag fühlt sich wie ein Neustart an." Bei den technischen Bewerben kann die US-Amerikanerin ihre Stärken besser ausspielen und wird daher auch am zweiten Riesentorlauf in Courchevel teilnehmen.