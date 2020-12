Ski heute live: Abfahrt der Damen (Val-d'Isère) und Super-G der Herren (Gröden) im Free-TV und Livestream sehen

Am Freitagvormittag steigt erst die Damen-Abfahrt in Val-d'Isère und anschließend der Super-G der Herren in Gröden. SPOX erklärt euch, wo ihr das Rennen im TV, Livestream und Liveticker seht.

Am Freitag stehen die Speed-Bewerbe auf dem Programm! Gröden-Liebhaber Max Franz ist bereit für den Abfahrtsklassiker in den Dolomiten. Im zweiten Training am Donnerstag fuhr er hinter den beiden Norwegern Aleksander Aamodt Kilde und Abfahrts-Weltmeister Kjetil Jansrud die drittbeste Zeit. Der Rückstand des Kärntners betrug mit Torfehler 0,52 Sekunden, am Vortag war er Fünfter gewesen. Am Samstag sei für ihn alles möglich, betonte er danach.

Bei den Damen wurde im Training u.a. die US-Amerikanerin Breezy Johnson als Zweite und Erste, die Italienerin Sofia Goggia, die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie und auch Mirjam Puchner als Sechste und Zweite. Die Salzburgerin war in der teaminternen Qualifikation schon sehr ans Limit gegangen und holte sich damit souverän ihren Startplatz.

Ski-Alpin heute live: TV-Übertragung und Livestream

Angesetzt ist die Damen-Abfahrt in Val-d'Isère am Freitagvormittag um 10:25 Uhr. Um 11:40 steigt der Herren-Super-G-in Gröden. Beide Bewerbe werden auf ORF 1 im Free-TV übertragen. Zudem stellt die ORF-TV-Thek einen Livestream zur Verfügung.

Über den Eurosport-Channel auf DAZN könnt ihr den gesamten Ski-Weltcup live schauen. So auch den gesamten Renn-Montag! DAZN-Abonnenten haben die Möglichkeit, jegliche Events bequem am Handy, Laptop oder Tablet zu sehen.

LIVETICKER: Ski Weltcup am Freitag live

Einen Überblick über TV-Zeiten und Liveticker gibt's hier:

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 10:25 Uhr Val-d'Isère Damen-Abfahrt SPOX DAZN, ORF eins 11:40 Uhr Gröden Herren-Super-G SPOX DAZN, ORF eins

Gelungener Speed-Auftakt ließ noch "Luft nach vorne"

Mit zwei Stockerlplätzen ist die Speedsaison für Österreichs Alpinskiherren in Val d'Isere erfreulich losgegangen. Dafür gesorgt hatten mit Rang drei im Super-G Christian Walder und zwei in der Abfahrt Otmar Striedinger. Die Zimmerkollegen gehören jener Gruppe an, bei der Herren-Chef Andreas Puelacher zuvor festgestellt hatte, dass sie den Topfahrern Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer nähergerückt sind.

Herren-Chef Andreas Puelacher blickt Gröden voll Vorfreude entgegen, da sei man in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich gewesen, Kriechmayr gewann 2019 den Super-G. "Wir haben Leute, die schnell sind. Wie wir im Vorfeld gesagt haben, die zweite Gruppe ist wieder näher herangerückt. Mit dieser Speedmannschaft bin ich für die Zukunft sehr zuversichtlich, wir müssen nur noch die kleinen Fehler abstellen, dann sind wir mit einer kompakten Mannschaft wieder dabei", ist sich Puelacher sicher.