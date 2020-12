Ski heute live: Abfahrt der Damen (Val-d'Isère) und Abfahrt der Herren (Gröden) im Free-TV und Livestream sehen

Sowohl die Damen, als auch die Herren treten heute in der Königsdisziplin des Skizirkus an. SPOX erklärt euch, wo ihr das Rennen im TV, Livestream und Liveticker seht.

Der Samstagvormittag könnte sich für Ski-Fans kaum besser gestalten. Erst steigt die Abfahrt der Damen in Val-d'Isère und anschließend stürzen sich die Herren in Gröden in der selben Disziplin den Hang runter. Wir geben euch den Überblick zur TV-Übertragung und dem Liveticker.

Ski-Alpin heute live: TV-Übertragung und Livestream

Angesetzt ist die Damen-Abfahrt in Val-d'Isère am Samstagvormittag um 10:25 Uhr. Um 11:40 steigt die Herren-Abfahrt in Gröden. Beide Fahrten werden auf ORF 1 im Free-TV übertragen. Zudem stellt die ORF-TV-Thek einen Livestream zur Verfügung.

Über den Eurosport-Channel auf DAZN könnt ihr den gesamten Ski-Weltcup live schauen. So auch den gesamten Renn-Montag! DAZN-Abonnenten haben die Möglichkeit, jegliche Events bequem am Handy, Laptop oder Tablet zu sehen.

LIVETICKER: Ski Weltcup am Samstag live

Einen Überblick über TV-Zeiten und Liveticker gibt's hier:

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 10:25 Uhr Val-d'Isère Damen-Abfahrt SPOX DAZN, ORF eins 11:40 Uhr Gröden Herren-Abfahrt SPOX DAZN, ORF eins

Shiffrin überwand Tod ihres Vaters zumindest auf der Piste

Mikaela Shiffrin ist zurück in den Siegerlisten des alpinen Ski-Weltcups und scheint bereit, im Verlauf des Winters weiter anzuschreiben. Mit ihrem am Montag im zweiten Courchevel-Riesentorlauf eingefahrenen 67. Weltcupsieg hat sich die US-Amerikanerin bewiesen, dass sie den Tod ihres Vaters Jeff zumindest skifahrerisch überwunden hat. Der war wenige Tage nach ihrem am 26. Jänner beim Super-G in Bansko davor eingefahrenen letzten Weltcupsieg verstorben.

Shiffrin kam in der Saison 2019/20 nicht mehr in den wegen der Corona-Pandemie vorzeitig beendeten Weltcup zurück, fehlte wegen Rückenproblemen auch beim Auftakt 2020/21 Mitte Oktober in Sölden. Beim Slalom-Doppel in Levi im November bewies sie mit den Rängen zwei und fünf schon annähernd alte Stärke, das Comeback zur Siegläuferin gelang nach Rang vier am Samstag im ersten Courchevel-Riesentorlauf aber erst im um einen Tag verschobenen zweiten Anlauf im französischen Ski-Ort.