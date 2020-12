Der FIS Ski Weltcup ist in bereits in vollem Gange. Wir zeigen Euch den Zeitplan im WM-Winter und geben eine Vorschau auf die spannendsten Weltcup-Rennen der Saison.

Ski alpin, Weltcup: Termine, Zeitplan, WM 2021

Nachdem die gesamten Rennen in Nordamerika angesichts der Pandemie abgesagt werden mussten, starteten die Speed Disziplinen an diesem Wochenende in Val d'Isere. Der Auftakt in die Weltcup-Saison fand wie gewohnt Mitte Oktober am Rettenbachferner in Sölden statt.

Vor Weihnachten stehen noch zwei Technikwettbewerbe aus, unter anderem der Nachtslalom aus Madonna di Campiglio, dieses Mal aber leider ohne die Tifosi am Streckenrand.

Im Januar folgen dann die Traditions-Weltcups aus Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming. In diesem Jahr werden an keinem Hang Zuschauer erlaubt sein. Vom 8. bis zum 21. Februar steigen dann in Cortina d'Ampezzo die FIS-Weltmeisterschaften bei den Herren und Damen. Der berüchtigte Tofana Schuss wird also in diesem Jahr zum ersten Mal von den Herren durchfahren.

Ski alpin, Weltcup: Termine, Zeitplan, WM 2021 - Der Überblick

Datum Ort Disziplinen 16.12. - 19.12. 2020 Gröden Abfahrt, Super G 20.12 - 21.12. 2020 Alta Badia Riesenslalom, Slalom 22.12 2020 Madonna di Campilgio Nacht-Slalom 26.12. - 29.12. 2020 Bormio Abfahrt, Super G 03.01 - 06.01. 2021 Zagreb Slalom 08.01 - 10.01 2021 Adelboden Riesenslalom, Slalom 12.01 - 17.01 2021 Wengen Kombi, Abfahrt, Slalom, Super G 19.01 - 24.01.2021 Kitzbühel Super G, Abfahrt, Slalom 26.01 2021 Schladming Nachtslalom 30.01. - 31.01 2021 Chamonix 2x Slalom 03.02 - 06.02 2021 Garmisch Abfahrt, Super G 08.02 - 21.02. 2021 Cortina (WM) Super G, Abfahrt, Riesenslalom, Slalom, Kombi 27.02. - 29.02 2021 Bansko Riesenslalom 04.03 - 07.03 2021 Kvitfjell Abfahrt, Super G 13.03 - 15.03 2021 Kranjska Gora Riesenslalom, Slalom 15.03 - 21.03 Lenzerheide (Saisonfinale) Super G, Riesenslalom, Abfahrt, Slalom, Kombi, Parallel-Slalom

Ski alpin, Weltcup: Streif und Wengen mit Cortina der Saisonhöhepunkt

In diesem Jahr werden die beiden mittleren Wochenenden im Januar ganz dick bei den Speedfahrern der jeweiligen Nationen markiert sein. Es geht nach Wengen und Kitzbühel, zwei absolute Mekka des Wintersports. Beim Internationalen Lauberhornrennen im Schatten von Eiger, Jungfrau und Mönch geht es fast 2:30 Minuten in Richtung Tal.

Auf der Streif in Kitzbühel werden Abfahrer zu Legenden. Wie im Jahr 2018 als der Deutsche Thomas Dreßen sensationell mit später Startnummer am Hahnenkamm triumphierte. Im Jahr darauf gewann der deutsche Beppi Ferst mit Startnummer Eins den Super G am Freitag vor der Abfahrt. Für beide DSV-Athleten der schönste Tag in ihrem Leben. Beide haben jetzt eine der legendären Gondeln an der Hahnenkammbahn.

Bereits der Vater von Josef Ferst konnte auf der wohl härtesten Piste der Weilt triumphieren. Ferstl Senior konnte die Streif 1978 und 79 gewinnen. Auch Felix Neureuther triumphierte in Kitzbühel, jedoch auf dem Ganslernhang beim Slalom. Er sicherte sich unter Tränen am 24.01.2010 seinen ersten Weltcup-Sieg.

In diesem Winter werden alle Augen auf die WM im italienischen Cortina gerichtet sein. Unter den Gipfeln der Dolomiten wird in den Disziplinen Super G, Kombination, Abfahrt, RTL, Slalom und Paralell-Slalom im Team um Medaillen gekämpft werden. Die WM in Cortina wird ohne Zuschauer ausgetragen.