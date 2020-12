"Nicheinhaltung der Schutzmaßnahmen": ÖSV-Adler suspendieren Co-Trainer nach Corona-Cluster

Das Trainerteam der ÖSV-Adler hat sich überraschend von Co-Trainer Robert Treitinger getrennt. Hintergrund war die Nichteinhaltung der Schutzmaßnahmen und die damit einhergehenden Infektionen im Team.

Österreichs Skisprung-Asse verpassen aufgrund der zahlreichen Corona-Erkrankungen einen Großteil der Vorbereitung zur Skiflug-WM in Planica. Mit Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer, Andreas Widhölzl, Philipp Aschenwald und Trainer Andreas Widhölzl hatte es gleich fünf Akteure im Team erwischt.

Eine Ursache für die vielen Corona-Ausfälle im Team waren die falschen Masken. Zudem hat der ÖSV weitere Konsequenzen gezogen und sich auch von Co-Trainer Robert Treitinger getrennt. "Anlass dafür war die Nichteinhaltung der Covid-19-Schutzmaßnahmen, das Vertrauen in die Person wurde zerstört", so Sportdirektor Toni Giger in der Krone.

Entgegen der APA meinte der Sportliche Leiter Mario Stecher, dass die Entlassung nicht mit den Infektionen im ÖSV-Team im Zusammenhang stehe. "Nein, das stimmt sicher nicht. Es hat das eine mit dem anderen nichts zu tun."

Treitinger war seit April 2019 im Trainerteam des ÖSV. Beim Skisprung-Weltcup in Nizhny Tagil am kommenden Wochenende treten lediglich Daniel Huber und Jan Hörl für den ÖSV an. Der Rest muss sich noch genesen.