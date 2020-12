Nacht-Slalom von Madonna di Campiglio: Norwegischer Doppelsieg - Manuel Feller Vierter

Manuel Feller hat am Dienstag im Ski-Weltcup-Slalom in Madonna di Campiglio die Wiederholung seines zweiten Platzes vom Vortag in Alta Badia um nur zwei Hundertstelsekunden verpasst. Dem Tiroler fehlten als Viertem im 500. Slalom der Weltcupgeschichte 0,35 Sekunden auf den insgesamt 124. ÖSV-Sieg.

Der Norweger Henrik Kristoffersen feierte vor seinem Landsmann, dem Halbzeit-Spitzenreiter Sebastian Foss-Solevaag, seinen dritten Sieg in Madonna.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Kristoffersen führt nach dem zweiten Rennen die Slalom-Wertung zehn Punkte vor Feller an. Das ÖSV-Team hat vor dem Jahreswechsel noch in zwei Herren-Speedrennen in Bormio und bei zwei Damen-Technikbewerben am Semmering (jeweils 28./29.12.) die Chance auf den ersten Saisonsieg.

Ausführlicher Bericht folgt...

Nacht-Slalom Endstand

Platz Läufer Zeit Rückstand 1. DG 2. DG 1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:35,35 48,59 46,76 2. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 1:35,68 +0,33 47,34 48,34 3. Alex Vinatzer (ITA) 1:35,69 +0,34 47,84 47,85 4. Manuel Feller (AUT) 1:35,70 +0,35 47,86 47,84 5. Clement Noel (FRA) 1:35,79 +0,44 48,17 47,62 6. Linus Straßer (GER) 1:35,89 +0,54 48,22 47,67 . Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:35,89 +0,54 49,19 46,70 . Alexis Pinturault (FRA) 1:35,89 +0,54 48,12 47,77 9. Marco Schwarz (AUT) 1:35,93 +0,58 48,39 47,54 10. Kristoffer Jakobsen (SWE) 1:35,96 +0,61 49,27 46,69 11. Loic Meillard (SUI) 1:35,99 +0,64 48,88 47,11 12. Fabio Gstrein (AUT) 1:36,09 +0,74 49,04 47,05 13. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:36,15 +0,80 47,74 48,41 . Alexander Choroschilow (RUS) 1:36,15 +0,80 48,89 47,26 15. Manfred Mölgg (ITA) 1:36,16 +0,81 48,68 47,48 16. Michael Matt (AUT) 1:36,18 +0,83 48,55 47,63 17. Adrian Pertl (AUT) 1:36,31 +0,96 48,97 47,34 18. Christian Hirschbühl (AUT) 1:36,36 +1,01 49,02 47,34 . Tanguy Nef (SUI) 1:36,36 +1,01 49,02 47,34 20. Filip Zubcic (CRO) 1:36,42 +1,07 48,92 47,50 21. David Ryding (GBR) 1:36,52 +1,17 48,66 47,86 22. Daniel Yule (SUI) 1:36,61 +1,26 48,12 48,49 23. Simon Maurberger (ITA) 1:36,65 +1,30 49,57 47,08 24. Timon Haugan (NOR) 1:36,74 +1,39 49,08 47,66 25. Sebastian Holzmann (GER) 1:36,78 +1,43 49,53 47,25 26. Stefan Hadalin (SLO) 1:37,13 +1,78 48,83 48,30 27. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 1:37,16 +1,81 49,55 47,61

Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert u.a.: 38. Marc Digruber - 39. Johannes Strolz (beide AUT)