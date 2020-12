Fangnetz zerschnitten: ÖSV-Athletin Nicole Schmidhofer stürzt bei Abfahrt in Val d'Isere schwer

Nicole Schmidhofer erwischte einen Horror-Start in die neue Speedsaison. Bei der Damen-Abfahrt in Val d'Isere stürzte die ÖSV-Athletin schwer.

Schmidhofer war mit Startnummer 11 ins Rennen gegangen und führte in den ersten Zwischenzeiten, bis sie nach einem Sprung in die kommende Rechtskurve zu weit abdriftete und durch das Abfangnetz in die Böschung flog. Vermutlich haben die Kanten der Ski durch die hohe Geschwindigkeit das Netz zerschnitten (siehe Bild).

© tvthek/ORF

Die 31-Jährige wurde daraufhin mit dem Akia-Schlitten abtransportiert. Laut ersten ORF-Informationen ist Schmidhofer bei Bewusstsein und hat sich "nur" an Mund und Nase geschnitten. Nach rund 20 Minuten Unterbrechung startete das Rennen wieder, alle Infos dazu gibt es im Liveticker.