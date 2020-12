Ex-Coach von Marcel Hirscher: "Er hat nichts verlernt – im Gegenteil"

Für einen regelrechten Aufruhr im österreichischen Ski-Sport sorgte am Samstagabend Marcel Hirscher. Der 2019 zurückgetretene Rekordsieger im Gesamtweltcup postete auf seinen sozialen Medien Videos von sich, die ihn beim Stangen-Training und in voller Renn-Montur zeigen.

Hirschers Schwünge ließen auch das Herz von seinem Langzeitcoach Mike Pircher lachen. "Marcel ist natürlich immer willkommen. Alle haben sich irrsinnig gefreut, als er auf einmal dagestanden ist", so Pircher zur Kronen Zeitung. "Und eines ist klar: Für Tipps von Marcel ist natürlich jeder dankbar! Da wären wir doch blöd, wenn wir das nicht nützen würden."

"Es war wunderschön und auch sehr emotional, wenn man gesehen hat, welch großen Spaß Marcel nach wie vor am Skifahren hat. Es ist die pure Freude", so Pircher weiter. Kolportierte Bestzeiten wollte er nicht bestätigen, verriet aber: "Er hat nichts verlernt. Ganz im Gegenteil. Es ist wirklich bewundernswert, wie er gleich wieder am Ski gestanden ist."

ÖSV-Rennsportleiter Andreas Puelacher bremste aber im ORF-TV-Interview Sonntagfrüh aus Val d'Isere: "Marcel ist bei uns mitgefahren, er war bei den Riesentorläufern dabei. Es hat ihm Spaß gemacht, er wollte wieder mal ein bisschen Skifahren. Was ich auf den Bildern sah, ist er immer noch in Form. Vom Comeback sind wir jetzt aber mal weit weg."