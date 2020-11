Levi-Slalom: Vlhova siegt vor Shiffrin - Liensberger auf dem Stockerl

Kugelverteidigerin Petra Vlhova hat am Samstag den ersten Slalom der Weltcup-Saison 2020/21 der alpinen Ski-Damen gewonnen. Die Slowakin setzte sich bei ihrem 15. Weltcuperfolg im ersten von zwei Torläufen in Levi (Finnland) 0,18 Sekunden vor der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin und 0,57 Sek. vor der Vorarlbergerin Katharina Liensberger durch. Die ÖSV-Damen setzten damit die Podestplatzserie am Polarkreis fort.

Österreichs Slalomfahrerinnen präsentierten sich stark. Mit Katharina Truppe auf Platz sieben, Chiara Mair auf acht und Katharina Huber auf zehn landete ein Quartett in den Top Ten. Am Sonntag steht in Levi ein weiterer Damen-Slalom auf dem Programm (10.15 bzw. 13.15 Uhr).

Nicht am Start waren die Schwedinnen. Nachdem ein Trainer positiv auf Covid-19 getestet worden war, wurde die gesamte Mannschaft von den finnischen Behörden unter Quarantäne gestellt, obwohl die Läuferinnen negative Tests hatten.

Levi-Slalom: Das Rennergebnis

1. Petra Vlhova (SVK) 1:50,11 54,19 55,92 2. Mikaela Shiffrin (USA) 1:50,29 +0,18 54,34 55,95 3. Katharina Liensberger (AUT) 1:50,68 +0,57 54,71 55,97 4. Wendy Holdener (SUI) 1:51,46 +1,35 55,35 56,11 5. Michelle Gisin (SUI) 1:51,52 +1,41 55,26 56,26 6. Laurence St-Germain (CAN) 1:51,53 +1,42 55,43 56,10 7. Katharina Truppe (AUT) 1:51,88 +1,77 55,52 56,36 8. Chiara Mair (AUT) 1:52,15 +2,04 55,85 56,30 9. Melanie Meillard (SUI) 1:52,21 +2,10 55,83 56,38 10. Katharina Huber (AUT) 1:52,36 +2,25 55,63 56,73 11. Irene Curtoni (ITA) 1:52,39 +2,28 55,42 56,97 12. Martina Dubovska (CZE) 1:52,60 +2,49 55,71 56,89 13. Thea Louise Stjernesund (NOR) 1:52,72 +2,61 55,66 57,06 14. Mina Fürst Holtmann (NOR) 1:52,75 +2,64 55,55 57,20 15. Erin Mielzynski (CAN) 1:52,76 +2,65 56,10 56,66 16. Ana Bucik (SLO) 1:52,97 +2,86 56,02 56,95 17. Lena Dürr (GER) 1:53,00 +2,89 55,90 57,10 18. Marta Bassino (ITA) 1:53,13 +3,02 55,53 57,60 19. Magdalena Egger (AUT) 1:53,25 +3,14 56,03 57,22 20. Martina Peterlini (ITA) 1:53,39 +3,28 56,40 56,99 21. Kristin Lysdahl (NOR) 1:53,44 +3,33 55,91 57,53 22. Kristina Riis-Johannessen (NOR) 1:53,48 +3,37 56,04 57,44 23. Andrea Filser (GER) 1:53,55 +3,44 55,89 57,66 24. Marina Wallner (GER) 1:53,58 +3,47 56,28 57,30 25. Amelia Smart (CAN) 1:53,65 +3,54 56,14 57,51 26. Nastasia Noens (FRA) 1:53,72 +3,61 56,25 57,47 27. Leona Popovic (CRO) 1:53,83 +3,72 56,48 57,35 28. Neja Dvornik (SLO) 1:54,04 +3,93 56,48 57,56 29. Marta Rossetti (ITA) 1:54,50 +4,39 56,31 58,19

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Bernadette Lorenz (AUT), Katharina Gallhuber (AUT), Franziska Gritsch (AUT), Ali Nullmeyer (CAN)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Federica Brignone (ITA), Meta Hrovat (SLO)