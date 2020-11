Ski Alpin heute live: Herren Parallel-Riesentorlauf von Lech/Zürs im TV, Livestream & Liveticker

Am heutigen Freitag geht in Lech/Zürs das Doppelevent des Parallel-Riesentorlaufs weiter, diesmal sind die Herren an der Reihe. SPOX zeigt, wo das Rennen im TV und Livestream zu sehen ist.

Unmittelbar vor den Heimrennen in Vorarlberg ist Österreichs Alpin-Skiteam vom Coronavirus eingeholt worden. Technik-Spezialist Marco Schwarz musste nach einem positiven Coronatest für den Parallel-Riesentorlauf absagen. Das gab der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Dienstag bekannt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Im ebenfalls am Dienstag veröffentlichten ÖSV-Aufgebot steht mit Ausnahme des Kärntners alles, was Rang und Namen hat. Auch die Speed-Spezialisten Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr gehören der achtköpfigen Equipe neben Roland Leitinger, Michael Matt, Christian Hirschbühl, Fabio Gstrein, Adrian Pertl und Dominik Raschner an.

Parallel-RTL der Herren in Lech im TV & Livestream

Bereits ab 09.50 Uhr überträgt der ORF die Qualifikation für den später am heutigen Freitag stattfindenden Parallel-Bewerb.

Das Rennen wird dann nämlich ab 17.30 Uhr, beginnend mit der Vorberichterstattung, gezeigt. Kommentiert wird das Event von Peter Brunner und Slalom-Experte Thomas Sykora ab 17.45 Uhr.

Parallel-Riesenslalom (Herren) in Lech Zürs im Liveticker

Zudem liefern wir für alle ohne Stream und TV einen umfassenden Liveticker ab 17.45 Uhr. Bitte hier entlang.

© GEPA

FIS Weltcup: Die Termine im restlichen Jahr 2020