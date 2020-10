Ski Alpin heute live: Herren-Riesentorlauf in Sölden im Livestream & TV sehen

Nach langer Pause steht die neue Ski-Saison endlich wieder in den Startlöchern. Zum Auftakt der Herren geht es am heutigen Sonntag beim Riesentorlauf in Sölden ans Eingemachte. SPOX erklärt euch, wo ihr das Event im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Als Alexis Pinturault vergangenes Jahr den Weltcup-Auftakt in Sölden gewann, schien der klare Favorit auf die Nachfolge von Marcel Hirscher fest zu stehen. Am Ende heimste aber Norwegens Aleksander Aamodt Kilde mit 54 Punkten Vorsprung die große Kugel ein. Umso mehr hat sich Pinturault nun erneut den Gesamtsieg auf die Fahnen geheftet. "Ich möchte viele Siege einfahren, damit ich im Rennen um die große Kristallkugel bin", erklärte der Franzose vor dem Start in Sölden.

Dorthin kommt Pinturault mit etwas weniger Trainings-Kilometern in den Beinen als üblich. "Ich bin dieses Jahr bisher nicht so viel Ski gefahren. Deshalb kann es sein, dass ich in Sölden noch nicht zu hundert Prozent fit bin", sagte der Vorjahressieger und erklärte das mit dem wegen Corona um eine Woche vorgezogenen Auftakt in Tirol. "Wir haben uns dafür entschieden, weil wir nach Sölden noch sehr viel Zeit haben."

Nachdem er wegen des abrupten Weltcup-Endes vergangenen Winter um die letzte Chance auf den Gesamtsieg gebracht worden war, hat Pinturault zumindest mit dem bereits sechsten Gewinn des Disziplinen-Weltcups in der Kombination Geschichte geschrieben. Diesmal soll es für den Allrounder und Kombi-Weltmeister 2019 nach zwei Vize-Meisterschaften in Folge aber endlich mit der großen Kristallkugel klappen. Hauptkonkurrenten sind sicherlich wieder Kilde und dessen norwegischer Landsmann Henrik Kristoffersen.

Ski-Weltcup: TV-Übertragung & Livestream vom Sölden-RTL

Über den Eurosport-Channel auf DAZN könnt ihr den gesamten Ski-Weltcup live genießen, so auch den Herren-Riesentorlauf in Sölden. DAZN-Abonennten haben die Möglichkeit, jegliche Events bequem am Handy, Laptop oder Tablet zu sehen.

Das Rennen wird zudem auf dem öffentlich-rechtlichen Sender ORF übertragen. Dieser startet ab 9.25 Uhr auf ORF 1 den Countdown zum ersten Durchgang. Den zweiten Lauf gibt es dann ab 12.45 Uhr. Via TvThek kann man auch per Livestream zuschalten. Neben Eurosport gibt es das Sölden-Event auch im deutschen öffentlich-rechtlichem Fernsehen zu sehen.

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 10:00 Uhr Sölden 1. Durchgang Herren-RTL SPOX DAZN, ORF eins 13:15 Uhr Sölden 2. Durchgang Herren-RTL SPOX DAZN, ORF eins

Herren-Riesentorlauf in Sölden: Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat den Riesentorlauf der Herren vor dem Bildschirm zu verfolgen, kann auf unseren umfassenden SPOX-Liveticker zurückgreifen.

Feuerstein fehlt beim Weltcup-Auftakt - ÖSV nur mit sieben Männern

Der Vorarlberger Patrick Feurstein wird beim Ski-Weltcupauftakt in Sölden am Sonntag nicht an den Start gehen. Laut ÖSV-Mitteilung vom Montag verhindern seit mehreren Wochen wiederkehrende Kopfschmerzen, die abgeklärt und therapiert werden müssen, ein Antreten.

Der 23-Jährige hat als Dritter der RTL-Europacupwertung 2019/20 einen persönlichen Weltcup-Startplatz in dieser Disziplin sicher. Daher kann nicht nachbesetzt werden. Das ÖSV-Aufgebot umfasst nun sieben Männer.