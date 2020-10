"Sie hat ihr eigenes Ding gemacht": Lindsey Vonn mit Kritik an Mikaela Shiffrin

Lindsey Vonn und Mikaela Shiffrin sind zweifelsfrei zwei der besten Skifahrerinnen aller Zeiten. Ein übermäßig amikales Verhältnis dürften die beiden aber nicht pflegen. Das geht aus einem Gespräch zwischen Vonn und Youtuber Graham Bensinger hervor.

So wirft Vonn der 25-jährigen Außnahme-Athletin vor, sich zu sehr vom US-Team abzukapseln und wenig Interesse am Training ihrer Kolleginnen zu zeigen.

"Sie (Shiffrin, Anm.) hat ihr eigenes Ding gemacht und sie wollte nie wirklich involviert sein oder meine Hilfe oder die Hilfe von irgendjemandem", so Vonn, die sich im Februar 2019 aus dem Ski-Zirkus verabschiedete.

Zwar habe jeder seine eigenen Methoden, "aber ich denke auch, als professioneller Athlet und - insbesondere als 'bester aller Zeiten' - hat man die Verantwortung, anderen zu helfen. Man ist in einer Rolle, in der man so viele Leute positiv beeinflussen könnte, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so ausgenutzt wird, wie es sein könnte", so die 35-Jährige.

Vonn: "Fühlt sich so an, dass es respektlos gegenüber mir war"

Ein Dorn im Auge ist Vonn auch der Umstand, dass Shiffrin vom Outside Magazine schon im Winter 2018/2019 zur besten Skifahrerin aller Zeiten gekürt wurde: "Sie ist die beste Slalom-Fahrerin - ohne Frage. Die Medien nehmen ein Ding und verallgemeinern das und es wird komplett anders. Das war zu einer Zeit, als ich auch noch Rennen gefahren bin und gewonnen habe und es ist schön für sie, aber es fühlt sich immer noch so an, dass es respektlos gegenüber mir war."

Vonn hält bei 82 Siegen - vor allem in Speed-Disziplinen. Shiffrin hat mit 66 Erfolgen jedoch gute Chancen, Vonn einzuholen.

