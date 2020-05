Ski-News: Angeblicher Coronafall im ÖSV-Team

Der ÖSV hat das Training der alpinen Skirennläufer am 4. Mai wieder aufgenommen. Trotz strikter Vorsichtsmaßnahmen dürfte es nun zu einem positiven COVID-19-Test gekommen sein.

Die Kronen Zeitung berichtete am Donnerstagabend von einem infizierten Rennläufer, der "vorerst natürlich nicht mehr an den Schneekursen teilnehmen" dürfe. "Aus Datenschutzgründen wird der Name zumindest von Verbandsseite her voraussichtlich nicht öffentlich gemacht werden", schrieb der ÖSV-Sponsor. Der Verband selbst äußerte sich bislang nicht zum Bericht.

Vermutet wird, dass der Athlet sich in einem privaten Trainingszentrum in Salzburg angesteckt habe. Dort waren auch andere Spitzensportler - auch Nicht-Skifahrer - tätig.

Der ÖSV erstellte in Zusammenarbeit mit OPTIMAL SPORTS, einem kürzlich vorgestellten Programm zur Qualitätssicherung, den Fahrplan für die Trainingskurse. Sämtliche ÖSV-Mitarbeiter, Athleten, Trainer und Betreuer aus allen Bereichen werden vor der Anreise zum Trainingslehrgang auf COVID-19 mit sogenannten PCR-Tests getestet.

Die Mindestaufenthaltsdauer am Kursort für Aktive und Betreuer beträgt acht Tage. Die ÖSV-Teams trainieren innerhalb ihrer Kleingruppenstruktur und vermeiden den Kontakt zu dritten Personen. Es wird darauf geachtet, dass alle Vorschriften zur Benutzung von Sportstätten penibel eingehalten werden.

"Es läuft sehr gut. Wir wollen bewusst gar nicht so viel darüber berichten. Die sollen in Ruhe trainieren können", sagte ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel erst am Mittwoch in einem ORF-Interview. "Das sind geschlossene Gruppen, um in einem Ernstfall nichts zu streuen."

ÖSV: Nationalteam Ski Alpin 2020/21