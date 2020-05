ÖSV-News: Slalom-Trainer Marko Pfeifer über Marco Schwarz: "Entwicklung Richtung große Kugel"

Marko Pfeifer hat unter die vergangene Saison im Ski-Weltcup einen Schlussstrich gezogen. Der Slalom-Trainer der ÖSV-Herren macht die Erwartungshaltung nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher für die durchwachsene Saison verantwortlich. Marco Schwarz sei in seiner Entwicklung auf dem richtigen Weg.

"Bei ihm geht die Entwicklung ganz klar Richtung große Kugel", sagte Pfeifer gegenüber der Kronen Zeitung. Der Kärntner bestritt im vergangenen Winter eine Comeback-Saison nach Kreuzbandriss. In Kitzbühel und Adelboden schaffte er jeweils den Sprung auf das Slalom-Podest, im Riesenslalom verzeichnete er in Alta Badia mit Rang sechs seine beste Saison-Platzierung.

Im Gesamt-Weltcup war Schwarz dennoch als 18. mit 414 Punkten abgeschlagen. Der 24-Jährige arbeitete sich vorsichtig zurück in den Weltcup, ließ einige Rennen aus und bestritt etwa nur eine alpine Kombination. Neben Schwarz schaffte es in der vergangenen Saison nur Adrian Pertl, in einer technischen Disziplin auf das Podest zu fahren.

Preisgeld-Rangliste im alpinen Skiweltcup: Shiffrin trotz Pause wieder Money Queen © GEPA 1/31 Der Ski-Sport ist in Sachen Gleichberechtigung ein Vorreiter. Dies unterstreicht die Liste der Preisgelder dieses Winters wieder einmal, bei der die Damen die Herren relativ alt aussehen lassen. SPOX präsentiert die Preisgeld-SiegerInnen dieser Saison. © GEPA 2/31 Platz 30: NINA ORTLIEB (AUT): 81.033 Schweizer Franken (76.685 Euro) - u.a. Super-G-Siegerin La Thuile, Dritte Abfahrt Crans Montana. © GEPA 3/31 Platz 29: MARCO SCHWARZ (AUT): 87.350 Schweizer Franken (82.663 Euro) - u.a. Zweiter Slalom Kitzbühel, Dritter Slalom Adelboden. © GEPA 4/31 Platz 28: ZAN KRANJEC (SLO): 88.525 Schweizer Franken (83.775 Euro) - u.a. Sieger Riesentorlauf Adelboden, zwei dritte Plätze. © GEPA 5/31 Platz 27: NICOLE SCHMIDHOFER (AUT): 88.950 Schweizer Franken (84.177 Euro) - u.a. Siegerin Abfahrt Lake Louise, Super-G-Zweite Garmisch-Partenkirchen. © GEPA 6/31 Platz 26: MARCO ODERMATT (SUI): 90.776 Schweizer Franken (85.905 Euro) - u.a. Super-G-Sieger Beaver Creek, Zweiter Slalom Niigata Yuzawa Naeba. © GEPA 7/31 Platz 25: ESTHER LEDECKA (CZE): 93.040 Schweizer Franken (88:048 Euro) - u.a. Siegerin Abfahrt Lake Louise, zweimalige Dritte. © GEPA 8/31 Platz 24: SOFIA GOGGIA (ITA): 96.325 Schweizer Franken (91.156 Euro) - u.a. Super-G-Siegerin St. Moritz, Super-G-Zweite Rosa Khutor. © GEPA 9/31 Platz 23: ALICE ROBINSON (AUS): 100.448 Schweizer Franken (95.058 Euro) - u.a. Riesentorlauf-Siegerin Sölden & Kranjska Gora. © GEPA 10/31 Platz 22: FILIP ZUBCIC (CRO): 106.642 Schweizer Franken (100.920 Euro) - u.a. Sieger Riesentorlauf Niigata Yuzuwa Naeba, zweimal Zweiter. © GEPA 11/31 Platz 21: LOIC MEILLARD (SUI): 110.732 Schweizer Franken (104.790 Euro) - u.a. Weltcupsieger Parallelbewerb, Sieger Parallel-RTL Chamonix. © GEPA 12/31 Platz 20: MAURO CAVIEZEL (SUI): 88.525 Schweizer Franken (83.775 Euro) - u.a. Super-G-Weltcupsieger, fünf Podiumsplätze. © GEPA 13/31 Platz 19: VICTORIA REBENSBURG (GER): 122.530 Schweizer Franken (115.955 Euro) - u.a. Siegerin Super G Lake Louise & Abfahrt Garmisch-Partenkirchen. © GEPA 14/31 Platz 18: WENDY HOLDENER (SUI): 127.190 Schweizer Franken (120.365 Euro) - u.a. sechs Podestplätze. © GEPA 15/31 Platz 17: LARA GUT-BEHRAMI (SUI): 129.493 Schweizer Franken (122.545 Euro) - u.a. Abfahrts-Doppelsiegerin Crans Montana. © GEPA 16/31 Platz 16: KJETIL JANSRUD (NOR): 142.035 Schweizer Franken (134.414 Euro) - u.a. Super-G-Sieger Kitzbühel, Zweiter Super-G Gröden. © GEPA 17/31 Platz 15: DOMINIK PARIS (ITA): 153.950 Schweizer Franken (145.217 Euro) - u.a. zweifacher Abfahrtssieger Bormio. © GEPA 18/31 Platz 14: MARTA BASSINO (ITA): 155.459 Schweizer Franken (146.640 Euro) - u.a. Riesenslalom-Siegerin Killington. © GEPA 19/31 Platz 13: THOMAS DREẞEN (GER): 176.326 Schweizer Franken (166.324 Euro) - Abfahrtssieger Saalbach-Hinterglemm, Garmisch Partenkirchen & Lake Louise. © GEPA 20/31 Platz 12: VINCENT KRIECHMAYR (AUT): 187.400 Schweizer Franken (176.769 Euro) - Super-G-Sieger Hinterstoder & Gröden. © GEPA 21/31 Platz 11: CORINNE SUTER (SUI): 201.533 Schweizer Franken (190.101 Euro) - Abfahrts-Weltcupsiegerin, Super-G-Weltcupsiegerin. © GEPA 22/31 Platz 10: CLEMENT NOEL (FRA): 203.283 Schweizer Franken (191.751 Euro) - Slalom-Sieger Chamonix, Wengen & Zagreb. © GEPA 23/31 Platz 9: BEAT FEUZ (SUI): 220.810 Schweizer Franken (191.751 Euro) - Abfahrt-Weltcupsieger, Abfahrtssieger Wengen & Beaver Creek. © GEPA 24/31 Platz 8: DANIEL YULE (SUI): 232.555 Schweizer Franken (219.363 Euro) - Slalom-Sieger Kitzbühel, Adelboden & Madonna di Campiglio. © GEPA 25/31 Platz 7: ALEKSANDER AAMODT KILDE (NOR): 233.442 Schweizer Franken (220.200 Euro) - u.a. Gesamt-Weltcupsieger, Super-G-Sieger Saalbach-Hinterglemm. © GEPA 26/31 Platz 6: HENRIK KRISTOFFERSEN (NOR): 293.897 Schweizer Franken (277.225 Euro) - Slalom-Weltcupsieger, Riesentorlauf-Weltcupsieger. © GEPA 27/31 Platz 5: MATTHIAS MAYER (AUT): 330.092 Schweizer Franken (311.367 Euro) - Abfahrtssieger Kitzbühel & Kvitfjell, Super-G-Sieger Lake Louise, Sieger Kombination Wengen. © GEPA 28/31 Platz 4: PETRA VLHOVA (SVK): 338.314 Schweizer Franken (319.123 Euro) - Slalom-Weltcupsiegerin, Weltcupsiegerin Parallelbewerb. © GEPA 29/31 Platz 3: ALEXIS PINTURAULT (FRA): 355.175 Schweizer Franken (335.028 Euro) - Kombination-Weltcupsieger, dreifacher RTL-Sieger, Slalom-Sieger Val d'Isere. © GEPA 30/31 Platz 2: FEDERICA BRIGNONE (ITA): 368.150 Schweizer Franken (347.267 Euro) - Gesamt-Weltcupsiegerin, Kombination-Weltcupsiegerin, Riesentorlauf-Weltcupsiegerin. © GEPA 31/31 Platz 1: MIKAELA SHIFFRIN (USA): 391.322 Schweizer Franken (369.124 Euro) - Slalom-Siegerin Levi, Killington & Lienz, Riesenslalom-Siegerin Lienz, Super-G- & Abfahrtssiegerin Bansko.

ÖSV-Slalom-Team: "Hat uns stärker gemacht"

Trotz eines Slalom-Winters ohne Weltcup-Sieg zieht Trainer Pfeifer positive Schlüsse. "Es war eine total wichtige Saison, alle haben brutal viel gelernt. Es hat uns stärker gemacht", sagte er.

Und weiter: "Das Bewusstsein, dass ohne Marcel die anderen die Last der Erwartungen nach Siegen und Podestplätzen zu tragen hatten, kannte keiner. Und es hat eine wesentliche Rolle gespielt. Auch wenn es keiner wirklich zugeben wollte."

Hirscher, der acht Mal in Folge den Gesamtweltcup und sechs Mal den Slalom-Weltcup gewann, verkündete im vergangenen September sein Karriereende. Mit 67 Siegen im Weltcup ist er der erfolgreichste österreichische Skirennläufer aller Zeiten.

Gesamtweltcup: Endstand der Saison 2019/20

Stand im Gesamtweltcup nach 36 Rennen: