Offiziell: Ex-Coach von Marcel Hirscher übernimmt ÖSV-Riesentorlauf-Team

Nun ist es offiziell. Der ehemalige Trainer von Marcel Hirscher, Mike Pircher, sowie Hirschers Vater Ferdinand werden ab sofort das Riesentorlauf-Team des ÖSV leiten. Dies gab der Verband bekannt.

Pircher wird damit Benjamin Prantner ersetzen, der Roland Leitinger, Stefan Brennsteiner und Co. bis zuletzt coachte. Der sportliche Leiter der ÖSV-Herren, Andreas Puelacher, zur Bestellung: "Die Ergebnisse im Riesentorlaufteam waren nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Daher haben wir uns dazu entschlossen, das Trainerteam neu zu besetzen. Mit Michael Pircher haben wir hier einen absoluten Fachmann und sehr erfahrenen und erfolgreichen Trainer."

Der 44-Jährige bekommt ein Team rund um Marcels Vater Ferdinand Hirscher, Günther Steiner (Konditions- und Skitraining) und Josef Percht-Jurlov (Physiotherapeut) zur Seite gestellt. Pircher zur kommenden Aufgabe: "Als ich gefragt wurde, ob ich das machen möchte, war ich anfangs überrascht und habe schlucken müssen. Meine zweite Reaktion war dann große Freude, weil es zwar keine leichte, aber sehr reizvolle Aufgabe für mich ist."

© GEPA

Wohin es in der kommenden Saison gehen soll, ist dem Neo-Trainer bereits klar: "Die Ausgangssituation ist nicht die Beste, aber am Ende der Saison möchten wir zwei Athleten in den Top-15 und ein kompaktes Riesentorlaufteam haben."