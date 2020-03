Ski Alpin: Österreichischer Doppelsieg bei Junioren-WM

Die 19-jährige Vorarlbergerin Magdalena Egger hat bei der Junioren-WM in Narvik (Norwegen) am Samstag einen österreichischen Doppelsieg angeführt. Silber ging mit nur 0,09 Sekunden Rückstand an die gleichaltrige Salzburgerin Lisa Grill.

Die drittplatzierte Italienerin Monica Zanoner lag bereits 66 Hundertstelsekunden zurück.

Auch bei den Herren war Österreich in der Abfahrt mit Stefan Rieser am Podest vertreten. Der 21-jährige Salzburger holte Bronze, Gold gewann der Schweizer Alexis Monney vor Simon Talacci aus Italien. Am Sonntag geht die Junioren-WM mit den beiden Super-G weiter.

Ergebnisse Junioren-WM - Abfahrt - Damen: 1. Magdalena Egger (AUT) 1:03,87 Min. - 2. Lisa Grill (AUT) 0,09 Sek. - 3. Monica Zanoner (ITA) 0,66. Weiter: 18. Michelle Niederwieser und Lena Wechner (beide AUT) 1,95

Herren: 1. Alexis Monney (SUI) 1:02,38 Min. - 2. Simon Talacci (ITA) 0,17 - 3. Stefan Rieser (AUT) 0,23. Weiter: 10. Lukas Broschek 0,62 - 11. Felix Hacker (beide AUT) 0,70