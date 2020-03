Ski-Alpin: Kranjska-Gora-Rennen finden statt - Schneekontrolle positiv

Nach derzeitigem Stand werden die Weltcup-Rennen der alpinen Ski-Herren in Kranjska Gora (Slowenien) stattfinden. Dort sind am Wochenende 14./15. März ein Riesentorlauf und ein Slalom geplant. Der Internationale Skiverband (FIS) informierte am Donnerstag darüber, dass die Schneekontrolle positiv verlaufen sei.

Aus Pisten-Sicht gibt es damit keinen Grund, dass die Rennen nicht stattfinden könnten. Auch die Ausbreitung des Coronavirus scheint keinen Einfluss auf die Durchführung der Bewerbe hinter dem Wurzenpass zu haben. Ob es allerdings in der Woche darauf auch noch zu einem Weltcupfinale in Cortina d'Ampezzo (Italien) kommen wird, darüber will die FIS am Freitag entscheiden. Fix wäre bereits ein Zuschauer-Ausschluss.