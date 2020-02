Skifliegen auf dem Kulm heute im Livestream & TV sehen

Vor 70 Jahren hat es auf dem Kulm bei Bad Mitterndorf das erste Skifliegen gegeben. Am heutigen Samstag (10:55 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) steigt das legendäre Event erneut. Wo ihr das Spektakel im Livestream und im TV sehen könnt.

Das Skifliegen auf dem Kulm gibt es live und in voller Länge im Eurosport-Channel auf DAZN zu sehen. Hole Dir Deinen kostenlosen Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dder Schanzenrekord von Peter Prevc (SLO) liegt bei 244 m. Mit Stefan Kraft ist am Samstag ein Lokalmatador und der aktuelle Skiflug-Weltrekordhalter ganz vorne zu erwarten. Der Salzburger kommt im Gelben Trikot ins steirische Salzkammergut.

Mit 1.113 Punkten hat Kraft aktuell 68 Zähler Vorsprung auf Verfolger Karl Geiger (GER), 173 auf Tournee-Sieger Dawid Kubacki (POL). Doch beim ersten Skifliegen der Saison, das auch eine Standortbestimmung vor der Skiflug-WM vom 19. bis 22. März in Planica ist, werden die Karten neu gemischt.

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 10:55 Uhr live aus Bad Mitterndorf (AUT) Skifliegen SPOX DAZN, ORF

Skifliegen auf dem Kulm: Im TV und Livestream sehen

Eurosport zeigt das Skifliegen in Bad Mitterndorf live und in voller Länge. Damit ist der Wettkampf am Samstag auch über den Eurosport-Channel auf DAZN im Livestream zu sehen. Ein monatliches Abo beim Streamingdienst kostet 11,99 Euro, ein jährliches hingegen 119,99 Euro. In beiden Varianten ist der erste Monat kostenlos. Hier könnt Ihr Euch den kostenfreien DAZN-Probemonat sichern.

In Österreich berichtet der ORF ab 10:55 Uhr umfangreich aus Bad Mitterndorf.

Skifliegen im Liveticker

In unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr kein Highlight aus dem Salzkammergut.

© GEPA

Skispringen: Nach Unfall - Vorspringer am Kulm angemeldet

Nach dem Unfall von Lukas Müller werden Vorspringer beim kommenden Skiflug-Weltcup am Kulm nach dem ASVG als Dienstnehmer angemeldet. Das hat am Donnerstag die Sportgewerkschaft younion unter Berufung auf die Athleten berichtet und ist vom Österreichischen Skiverband (ÖSV) bestätigt worden.

Müller hatte sich am 13. Jänner 2016 im Rahmen der Skiflug-WM bei einem Sturz als Vorspringer eine schwere Wirbelsäulenverletzung zugezogen, es war eine inkomplette Querschnittlähmung diagnostiziert worden. Nach einem Rechtsstreit wurde der Unfall 2019 als Arbeitsunfall anerkannt. "Wenn andere Athletinnen und Athleten nun besser abgesichert sind, bekommt mein Unfall nun wenigstens einen Sinn", wird Müller nun in einer Aussendung der Gewerkschaft zitiert