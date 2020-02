Ski Alpin LIVE: Slalom in Yuzawa Naeba & Kombination in Crans-Montana im TV & Livestream sehen

Dieses Wochenende fanden die ersten alpinen Ski-Herren Rennen in Yuzawa Naeba (Japan) seit vier Jahren statt. Nach dem gestrigen Riesenslalom steht in der Nacht auf Sonntag der Slalom am Programm. Am Vormittag geht es für die Damen dann in die alpine Kombination von Crans-Montana. Hier erfährt ihr das Programm, die TV-Zeiten und Livestream-Infos.

Nach dem gestrigen Riesenslalom, dürfen die Technik-Herren heute unmittelbar nochmal auf die Piste, nämlich für den Slalom im japanischen Niigata Yuzawa Naeba. Während im Riesenslalom überraschend Filip Zubcic gewinnen konnte, zählen im Slalom Henrik Kristoffersen, Clement Noel und Daniel Yule zu den absoluten Topfavoriten.

Beim ÖSV darf sich Marco Schwarz eine gute Platzierungen erhoffen, für Michael Matt wird es aufgrund seines Muskelfaserrisses an einer Bandscheibe wenig zu holen geben - wenn er denn überhaupt startet.

Weltcup Ski Alpin: Programm am Sonntag

Zwei Rennen stehen am Sonntag auf dem Programm. Der Zeitplan der Rennen im Überblick:

Uhrzeit Disziplin Ort LIVETICKER 02.00 Uhr Slalom, 1. DG Yuzawa Naeba SPOX 05.00 Uhr Slalom, 2. DG Yuzawa Naeba SPOX 10.30 Uhr Alpine Kombination Crans-Montana SPOX

Herren-Slalom, Damen-Kombination: Wann & wo kann ich die Rennen im TV & Livestrean sehen?

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 02.00 Uhr Yuzawa Naeba (Japan) Herren-Slalom SPOX DAZN, ORF 10.00 Uhr Crans-Montana (Schweiz) Damen-Kombination SPOX DAZN, ORF

Alpine Kombination der Damen im Liveticker

Für alle, die das Rennen nicht vor dem Fernseher verfolgen, bietet sich der SPOX-Liveticker als perfekte Alternative an, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

Slalom: Stand in der Gesamtwertung vor Yuzawa Naeba

Im Slalom-Weltcup gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen der ersten Drei. Der Stand nach neun Rennen: