Ski Alpin LIVE, Riesenslalom in Yuzawa Naeba & Abfahrt von Crans-Montana: TV-Übertragung, Livestream

Zum ersten Mal seit vier Jahren tragen die alpinen Ski-Herren Rennen in Yuzawa Naeba (Japan) aus. In der Nacht von Freitag auf Samstag steht ein Riesenslalom an, die Damen fahren am Vormittag eine zweite Abfahrt in Crans-Montana. Hier erfährt ihr das Programm, die TV-Zeiten und Livestream-Infos.

Die für Mitte Februar geplant gewesenen beiden China-Rennen der Speed-Herren in Yanqing waren wegen des Ausbruch des Coronavirus abgesagt worden, in Japan bestanden hingegen keine gravierenden Bedenken. Die Ausbreitung des Virus und der von ihm ausgelösten Lungenkrankheit hält sich in Grenzen.

Das ÖSV-Techniker-Team um Marco Schwarz und Co. absolvierte zwei Trainingseinheiten, bevor es am Wochenende ernst wird.

Weltcup Ski Alpin: Programm am Samstag

Zwei Rennen stehen am Samstag auf dem Programm. Der Zeitplan der Rennen im Überblick:

Uhrzeit Disziplin Ort LIVETICKER 02.00 Uhr Riesenslalom, 1. DG Yuzawa Naeba SPOX 05.00 Uhr Riesenslalom, 2. DG Yuzawa Naeba SPOX 10.30 Uhr Abfahrt Crans-Montana SPOX

Herren-Riesenslalom, Damen Abfahrt: Wann & wo kann ich die Rennen im TV & Livestrean sehen?

DAZN zeigt im Eurosport-Channel alle Rennen des alpinen Ski-Weltcups live. Mit einem Abo, das im ersten Monat gratis ist, kann man die Rennen im Livestream auf Tablet, Smartphone, PC oder Laptop schauen.

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.

Abfahrt der Damen im Liveticker

Für alle, die das Rennen nicht vor dem Fernseher verfolgen, bietet sich der SPOX-Liveticker als perfekte Alternative an, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

Riesenslalom: Stand in der Gesamtwertung vor Yuzawa Naeba

Im Riesenslalom-Weltcup trennen die ersten Drei nur 43 Punkte. Der Stand nach fünf von neun Rennen:

Platz Athlet Punkte 1. Zan Kranjec (SLO) 315 2. Henrik Kristoffersen (NOR) 289 3. Alexis Pinturault (FRA) 272 4. Filip Zubcic (CRO) 188 5. Tommy Ford (USA) 185 6. Mathieu Faivre (FRA) 183 7. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 170 8. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 147 9. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 145 10. Loic Meillard (SUI) 131 11. Ted Ligety (USA) 123 12. Lucas Braathen (NOR) 120 13. Cyprien Sarrazin (FRA) 100 14. Gino Caviezel (SUI) 98 15. Marco Odermatt (SUI) 81 Weiter: 17. Marco Schwarz (AUT) 70 18. Roland Leitinger (AUT) 70 30. Matthias Mayer (AUT) 28 32. Stefan Brennsteiner (AUT) 26 33. Manuel Feller (AUT) 25 43. Dominik Raschner (AUT) 8

Weltcup-Sieger Loic Meillard verpasst Japan-Rennen

Loic Meillard wird dieses Wochenende bei den Rennen im japanischen Yuzawa Naeba nicht am Start stehen. Der bereits als Gewinner des Kombinations-Weltcups feststehende Schweizer habe sich Anfang der Woche beim Freeriden eine Schnittwunde am linken Unterschenkel zugezogen. Diese habe operiert werden müssen, teilte der Schweizer Verband am Freitag mit.