Ski Alpin heute live: Kombination in Hinterstoder & La Thuile im Livestream & TV sehen

Der heutige Sonntag bietet eine reduzierte Menge an alpinem Ski-Sport: Denn es findet ausschließlich die verschobene Kombination der Männer in Hinterstoder (LIVE im Eurosport-Channel auf DAZN und im LIVETICKER) statt, die Kombi der Damen hingegen musste abgesagt werden. SPOX zeigt euch, wo und wann ihr das Rennen im TV und Livestream verfolgen könnt.

Bei den Damen findet kein Nachholtermin mehr statt, daher kann sich Federica Brignone bereits über die kleine Kristallkugel in der Kombination freuen.

Marco Schwarz bestreitet in Hinterstoder seine erste Kombination nach seinem Kreuzbandriss im Kombi-Super-G von Bansko. Alexis Pinturault gilt als Top-Kandidat auf den Tagessieg - und den Gewinn in der Disziplinenwertung.

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 09:45 Uhr Hinterstoder (AUT) Kombi-Super-G Herren SPOX DAZN, ORF Abgesagt La Thuile (ITA) Kombi-Super-G Damen SPOX ABGESAGT 12:45 Uhr Hinterstoder (AUT) Kombi-Slalom Herren SPOX DAZN, ORF Abgesagt La Thuile (ITA) Kombi-Slalom Damen SPOX ABGESAGT

Ski Alpin, Kombination Damen & Herren: TV-Übertragung und Livestream

Über den Eurosport-Channel seht ihr auf DAZN den gesamten Ski-Weltcup, ebenso den Herren-Riesentorlauf und die Damen-Kombi live.

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.

ÖSV-Starter in der Herren-Kombination

Daniel Danklmaier,

Stefan Babinsky,

Raphael Haaser,

Matthias Mayer,

Vincent Kriechmayr,

Johannes Strolz,

Marco Schwarz

Raphael Haaser feiert am Wochenende in Hinterstoder sein Weltcup-Debüt.

Hinterstoder-Triple: Mehr als ein Formtest im Kugel-Kampf

Verbandspräsident Peter Schröcksnadel setzte die Erwartungen vor dem Heimweltcup hoch an. "In Saalbach haben wir es versäumt, in Kitzbühel haben wir gewonnen - und das wollen wir auch hier", sagte Schröcksnadel. "Wir haben in allen Disziplinen gute Chancen aufs Stockerl, sogar im Riesentorlauf. Das Gelände kommt uns entgegen, vor allem dem Marco Schwarz."

"Ja, ich glaube, dass Hinterstoder die Vorentscheidung im Weltcup bringen kann", sagte auch Alexis Pinturault zu den Salzburger Nachrichten. "Es ist ein Wochenende für Allrounder und da wird man sehen, bei wem derzeit die Form am besten passt."