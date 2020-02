Ski Alpin heute live: Herren-Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm im Livestream & TV schauen

Bereits am heutigen Donnerstag geht der Ski-Zirkus weiter. In Saalbach-Hinterglemm steht eine Abfahrt der Herren (ab 12.45 Uhr LIVE im Eurosport-Channel auf DAZN & im LIVETICKER) auf dem Programm. SPOX verrät euch, wo das Rennen im TV und Livestream zu verfolgen ist.

Jetzt ein neues Konto bei DAZN eröffnen und im ersten Monat den kompletten Ski-Weltcup gratis im Eurosport-Channel live mitverfolgen!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nächste Abfahrt, nächstes Glück. Zwar ist Beat Feuz (SUI) in der Abfahrts-Wertung wohl nicht mehr einzuholen, doch das Rennen in Saalbach-Hinterglemm ist offen. Vier verschiedene Sieger gab es diese Saison, Matthias Mayer könnte in mit einem Sieg beim Heimrennen mit Feuz, Paris und Dreßen (je zwei Siege) gleichziehen.

Eigentlich wäre gar kein Rennen hier geplant gewesen, doch aufgrund des Ausbruchs des Corona-Virus mussten die Rennen in China abgesagt werden. Saalbach-Hinterglemm sprang ein und möchte sich nun für die Bewerbung bei WM 2025 in ein gutes Licht rücken.

Herren-Abfahrt (Saalbach-Hinterglemm): TV-Übertragung und Livestream

Über den Eurosport-Channel seht ihr auf DAZN den gesamten Ski-Weltcup, ebenso wie die Herren-Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm live. Ab 12:45 Uhr kämpfen die Speed-Spezialisten um den nächsten Podestplatz.

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 12.45 Uhr Saalbach-Hinterglemm (AUT) Abfahrt Herren SPOX DAZN, ORF

Abfahrt der Herren im Liveticker

Für alle, die sämtliche Rennen nicht vor dem Fernseher verfolgen, bietet sich der SPOX-Liveticker als perfekte Alternative an, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

Weltcup: Stand in der Abfahrt der Männer

Platz Athlet Siege Punkte 1. Beat Feuz (SUI) 2 520 2. Dominik Paris (ITA) 2 384 3. Alesander Aamodt Kilde (NOR) 0 307 4. Thomas Dreßen (GER) 2 306 5. Vincent Kriechmayr (AUT) 0 304 6. Matthias Mayer (AUT) 1 300 7 Johan Clarey (FRA) 0 272 8. Kjetil Jansrud (NOR) 0 168 9. Maxence Muzaton (FRA) 0 157 10. Carlo Janka (SUI) 0 149

Ski Alpin: Weltcup-Kalender der Herren im Februar