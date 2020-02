Schwerer Sturz in Crans-Montana: Große Sorge um ÖSV-Athletin Elisabeth Reisinger

Die Damen-Weltcupabfahrt in Crans Montana musste nach einem Sturz der Österreicherin Elisabeth Reisinger lange unterbrochen werden. Die Hilfeschreie der 23-Jährigen waren deutlich durch die Außenmikrofone der Live-Übertragung hörbar. Eine Knieverletzung wird befürchtet.

Die mit Startnummer 26 fahrende Oberösterreicherin musste mit dem Rettungshubschrauber von der Unfallstelle geflogen werden. Reisinger wird vorerst nach Sion gebracht.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Den Sieg sicherte sich Lara Gut-Behrami in beeindruckender Manier - die Schweizerin fuhr ihren ersten Sieg seit zwei Jahren ein.

Die einstige Gesamtweltcup-Siegerin setzte sich mit satten 0,80 Sekunden Vorsprung auf Teamkollegin Corinne Suter durch. Mit Stephanie Venier als Dritte schaffte es eine ÖSV-Läuferin aufs Podium.

Am Samstag folgt in Crans die Original-Abfahrt, am Sonntag eine Kombi.

Weitere Informationen folgen.

Abfahrt von Crans-Montana: Die Top-3