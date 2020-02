Nächste Knieverletzung: Stefan Brennsteiner muss Saison vorzeitig beenden

Stefan Brennsteiner hat sich am Sonntag im Parallel-Riesentorlauf in Chamonix am Knie verletzt und muss die alpine Skisaison vorzeitig beenden.

Der 28-jährige Salzburger zog sich eine Außenmeniskus- und eine Knorpelverletzung im linken Knie zu, ergab eine MRT-Untersuchung in der Privatklinik Hochrum.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Riesentorlauf-Spezialist, der schon mehrere Kreuzbandrisse erlitten hat, unterzieht sich am kommenden Dienstag einer Arthroskopie.