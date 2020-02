Nach Rang zwei in Sapporo: Stefan Kraft übernimmt Führung im Weltcup

Skispringer Stefan Kraft hat mit seinem siebenten zweiten Rang in dieser Saison die Führung im Gesamtweltcup übernommen. Der Salzburger musste sich am Samstag in Sapporo bei wechselnden Windbedingungen nur Lokalmatador Yukiya Sato beugen.

Im Gesamtklassement führt Kraft vor dem zweiten Japan-Bewerb am Sonntag (02.00 Uhr/MEZ) zehn Punkte vor dem Deutschen Karl Geiger, der nur Elfter wurde. Kraft (138 m/125 m) zeigte sich hingegen weiterhin in konstanter Hochform.

Der neue Weltcup-Führende zeigte sich zufrieden mit dem neuerlichen Podestplatz. "Ich mag diese Schanze sehr und ich bin wirklich glücklich über den zweiten Platz. In Sapporo braucht man immer ein bisschen Glück, das weiß man, wenn man hierher kommt", sagte der im Vorjahr in Japan zweimal siegreiche Salzburger.

Yukiya Sato gewinnt in Sapporo vor Stefan Kraft

Diesmal war es Außenseiter Sato (137,5/138,5), der 10,2 Punkte vor dem Ex-Weltmeister seinen zweiten Saisonsieg nach Nischnij Tagil feierte, dort war Anfang Dezember auch dem ÖSV-Ski-Ass der einzige Erfolg des Winters gelungen. Dritter wurde 4,6 Zähler hinter Kraft Tournee-Sieger Dawid Kubacki (136/126). Der Pole sprang zum zehnten Mal in Serie auf das Podest und ist 79 Punkte hinter Kraft auch im Gesamtweltcup Dritter.

Halbzeitspitzenreiter Ryoyu Kobayashi (141,5/110,0) stürzte im Finale auf Platz 15 ab. Neben Kobayashi gab es mit Zakopane-Sieger Kamil Stoch (21.) auch noch ein zweites prominentes Windopfer. Jan Hörl schien ursprünglich auf Rang fünf auf, der Salzburger wurde aber nach einem weiten Flug im zweiten Durchgang wegen eines regelwidrigen Anzuges disqualifiziert und als 30. gewertet.

Zweitbester Österreicher war damit Daniel Huber als 13., Michael Hayböck belegte Rang 16. Marco Wörgötter freute sich bei seinem Weltcupdebüt über Rang 22. Gregor Schlierenzauer musste als 33. wie zuletzt auch schon in Zakopane im Finale zuschauen.