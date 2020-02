Crans-Montana, Kombination: Federica Brignone siegt - Franziska Gritsch wird Zweite

Franziska Gritsch hat am Sonntag für den dritten ÖSV-Podestplatz im dritten Rennen von Crans-Montana (Schweiz) gesorgt. Die Tirolerin belegte in der Kombination hinter Federica Brignone Platz zwei.

Gritsch zeigte bereits am Vormittag mit Platz fünf im ersten Durchgang, einem Super-G, mächtig auf. Im Slalom legte sie dann die zweitbeste Laufzeit nach und sicherte sich mit 0,92 Sekunden Rückstand ihr bestes Karriere-Resultat. Die 22-Jährige war Mitte Dezember in St. Moritz Dritte des Parallelslaloms gewesen.

Die übrigen Österreicherinnen waren abgeschlagen. Nina Ortlieb, Dritte im Super-G, konnte im Slalom nicht mithalten. Ramona Siebenhofer verhaute den Super-G mit Startnummer eins. Mirjam Puchner verzichtete nach Rang 29 auf den Slalom. Michaela Heider schied aus.

Brignone ist im Weltcup die Spezialistin für Kombi-Events. Die 29-Jährige hatte zuvor schon dreimal die Kombination in Crans-Montana für sich entschieden, in dieser Saison gewann sie den ersten Bewerb in der Disziplin in Altenmarkt-Zauchensee.

Ester Ledecka komplettierte das Podium als Dritte (+1,82). Petra Vlhova schied auf dem Weg zu einer neuen Bestzeit aus, die Slowakin fädelte bei einer Haarnadel ein.

Mikaela Shiffrin verzichtete nach dem Tod ihres Vaters auch auf die Rennen in Crans-Montana. Gerüchten zufolge soll sich die US-Amerikanerin auf eine Rückkehr in Ofterschwang (Deutschland) in zwei Wochen vorbereiten, bestätigen wollte sie dies allerdings noch nicht. Die Führung im Gesamtweltcup musste sie an Brignone (73 Punkte Vorsprung) abgeben.

Reichelt, Hütter, Schild & Co: Die lange Verletztenliste des ÖSV 1/19 Die Ergebnisse der Saison 19/20 verliefen für die Skination Österreich bisher ernüchternd. So schlug sich insbesondere die große Verletztenliste in den Resultaten nieder, denn allein 14 ÖSV-Athleten rissen sich das Kreuzband im letzten Jahr. © GEPA 2/19 Hannes Reichelt: Der 39-jährige Abfahrer zieht sich am 28. Dezember bei einem Sturz in der Abfahrt von Bormio einen Riss des vorderen Kreuzbandes und einen knöchernen Ausriss des äußeren Kapselbandkomplexes am rechten Knie zu. © GEPA 3/19 Christopher Neumayer: Christopher Neumayer erleidet bei seinem Sturz im Kombi-Super-G in Bormio einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie und eine Impressionsfraktur des Schienbeinkopfes. © GEPA 4/19 Manuel Traninger: Österreichs regierender Abfahrt-Staatsmeister kommt in der Europacup-Abfahrt in Wengen zu Sturz, erleidet eine Impressionsfraktur, einen Riss des vorderen Kreuzbandes und einen Riss des Außen- und Innenmeniskus im linken Knie. © GEPA 5/19 Daniel Meier: Bei einem Einfädler im FIS-Riesentorlauf in Berchtesgaden reißt beim Vorarlberger das Innenband im rechten Knie, dazu kommt eine Knochenprellung im linken Sprunggelenk und eine Gehirnerschütterung. © GEPA 6/19 Christian Hirschbühl: Slalomspezialist Christian Hirschbühl erleidet im Training in Lienz eine Sehnenverletzung im Leistenbereich. © GEPA 7/19 Marc Digruber: Vorzeitig zu Ende ist die Saison auch für Slalomspezialist Marc Digruber. Der Niederösterreicher zieht sich im Slalom in Chamonix bei einem Fast-Sturz einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu. © GEPA 8/19 Stefan Brennsteiner: Der Salzburger erleidet im Parallel-Riesentorlauf von Chamonix eine Außenmeniskus- und Knorpelverletzung im linken Knie, muss auf die letzten sechs Wochen der Saison verzichten. © GEPA 9/19 Cornelia Hütter: Am 14. März beim Finale in Soldeu endet ein schwieriger und verletzungsgeplagter Winter für die Steirerin nach einem Abfahrtssturz mit einem Kreuzbandriss sowie einer Innenband- und Meniskusverletzung im linken Knie. © getty 10/19 Stephanie Brunner: Horrorjahr 2019 für die Tirolerin: Am 11. Jänner wird ihr ein Sturz beim Training in Pozza di Fassa zum Verhängnis, vorderes Kreuzband und Innenmeniskus im linken Knie gehen kaputt... © GEPA 11/19 ...Mitte August folgt auf dem Weg zurück der nächste Tiefschlag: Beim Riesentorlauf-Training in Ushuaia reißt erneut das vordere Kreuzband im linken Knie. Es ist die dritte schwere Verletzung innerhalb von nur 17 Monaten. © GEPA 12/19 Elisabeth Kappaurer: Ebenfalls im August beim Riesentorlauf-Training in Ushuaia erleidet die verletzungsgeplagte Vorarlbergerin einen Schien- und Wadenbeinbruch im rechten Bein sowie eine Abrissfraktur des linken Schienbeinkopfs. © GEPA 13/19 Sabrina Maier: Die Salzburgerin erwischt es am 20. Oktober im Riesentorlauf-Training in Sölden nach einem unspektakulären Sturz mit Kreuzbandriss im linken Knie. Für sie ist es die dritte schwere Verletzung innerhalb von zwei Jahren. © GEPA 14/19 Bernadette Schild: Im ersten Weltcup-Rennen am 26. Oktober endet die Saison der Salzburgerin auch schon wieder. Die Technikerin kommt im Riesentorlauf in Sölden im 2. Durchgang zu Sturz und erleidet einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie. © GEPA 15/19 Christina Ager: Die Speed-Spezialistin reist im November vom Training in Copper Mountain (USA) verletzt heim. Diagnose für die Tirolerin: Riss des vorderen Kreuzbandes und Einriss des Innen- und Außenmeniskus sowie der Kapsel im rechten Knie. © GEPA 16/19 Ariane Rädler: Bei ihrem Sturz am 5. Dezember im zweiten Abfahrtstraining in Lake Louise zieht sich die Vorarlbergerin einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Außenmeniskus im linken Knie zu, zudem wird ein Einriss des Innenbandes diagnostiziert. © GEPA 17/19 Christine Scheyer: Die Vorarlbergerin bricht im Februar in Crans-Montana wegen Schmerzen im rechten Knie die Saison ab. Die Belastung für das Knie ist zu groß... © GEPA 18/19 ...Am 2. Dezember 2018 erlitt sie im Super-G von Lake Louise Kreuzband- und Innenmeniskusriss sowie Impressionsfraktur des Oberschenkels. © getty 19/19 Elisabeth Reisinger: Die Oberösterreicherin stürzt in der Damen-Weltcupfahrt in Crans-Montana. Im Krankenhaus von Sion wird ein Riss des vorderen Kreuzbandes und eine Prellung des Schienbeinkopfes im linken Knie diagnostiziert.

Kombination in Crans-Montana: Stimmen zum Rennen

Ester Ledecka: "Es war eine große Überraschung für mich, dass ich so schnell war. Auch meine Trainer haben gemeint, dass ein Top-10-Platz schon toll wäre. Ich habe wirklich nicht viele Slalom-Tore trainiert."

Federica Brignone: "Ich hatte Glück mit Petra. Ich weiß, wie es ist, hier zu gewinnen. Ich freue mich sehr."

Christian Mitter: "Drei Rennen, drei Podiums. Das ist ok. Ein paar Läuferinnen sind hinten nach, haben Gegenwind. Wir sind aber auf einem guten Weg. Der Super-G von Gritsch war für mich überraschend, das Endergebnis nicht."

Crans-Montana, Kombi: Top-3

Hier gibt's das gesamte Ergebnis im Überblick. Das Podest sieht wie folgt aus:

Platz Läuferin Zeit 1 Federica Brignone 1:56,24 2 Franziska Gritsch +0,92 3 Ester Ledecka +1,82

Ski-Weltcup der Frauen: Wie geht's weiter?

Die Damen reisen weiter nach La Thuile (Italien), wo am kommenden Samstag ein Super-G auf dem Programm steht. Am Sonntag steigt eine weitere Kombination.