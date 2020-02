Biathlon-WM: Norwegens Damen holen Staffel-Gold vor Deutschland und Ukraine

Norwegens Damen-Quartett mit Synnöve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Röiseland hat am Samstag bei der Biathlon-WM in Antholz Staffel-Gold erobert. Schlussläuferin Röiseland holte schon ihre fünfte Medaille, die dritte in Gold. Deutschland (+10,7) sicherte sich Silber vor der Ukraine (18,4).

Julia Schwaiger, Lisa Theresa Hauser, Christina Rieder und Katharina Innerhofer mussten sich mit dem zwölften Rang (+2:44,4 Min.) begnügen. Drei Strafrunden und 13-maliges Nachladen verhinderten eine bessere Platzierung. Norwegen triumphierte trotz einer Strafrunde und neunmaligem Nachladen vor den Deutschen (0+9), die das Feld vom 19. Rang nach der ersten Läuferin aufrollten.