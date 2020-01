Noriaki Kasai fehlt bei der Vierschanzentournee: Flugsaurier vom Aussterben bedroht

Vaterfreuden statt Skispringen: Noriaki Kasai fehlt bei der Vierschanzentournee, und er fehlt der Tournee wirklich. Ob Japans "Flugsaurier" noch einmal zurückkehrt, steht in den Sternen.

Das Glück, weiß Noriaki Kasai, ist nicht nur auf den Schanzen dieser Welt zu Hause. Und so erlebt Japans ewiger Skispringer derzeit einige der schönsten Tage seines Lebens, obwohl seine geliebte Vierschanzentournee ohne ihn stattfindet. Weil der 47-Jährige nach trostlosen Vorstellungen seinen Weltcup-Startplatz verloren hat, durfte er aus Europa in die Heimat zurückkehren - just als dort sein Stammhalter das Licht der Welt erblickte.

"Mein Sohn ist geboren! Ich bin so glücklich", verkündete "Nori". Erstmals seit einem Vierteljahrhundert verbrachte er Weihnachten und den Jahreswechsel bei seiner Familie. Statt des Skisprung-Trubels geruhsame Tage mit Ehefrau Reina, dem bald vierjährigen Töchterchen Rino und dem neuesten Mitglied des Kasai-Clans, das Fans sogleich "Legende Junior" tauften.

Loitzl, Diethart, Widhölzl und Co.: Was aus Österreichs Tourneesiegern wurde © GEPA 1/17 In den letzten 25 Jahren ging der Sieg bei der Vierschanzentournee zehn Mal an Österreich. SPOX zeigt, was aus den Siegern wurde - von Andreas Goldberger, "Swider" und Thomas Diethart. © GEPA 2/17 Andreas Goldberger: Gewann sowohl 1992/93 als auch 1994/95 die Tournee, beide Male vor einem Japaner. Zunächst schlug er Noriaki Kasai, zwei Jahre später hielt er Kazuyoshi Funaki in Schach. © GEPA 3/17 Bis heute ist "Goldi" dem Skispringen eng verbunden. Bei seinem Talente Cup versucht er, Kinder für den Sport zu begeistern. Für den ORF stürzt er sich nach wie vor von den Bakken der Weltcup-Schanzen hinunter. © GEPA 4/17 Andreas Widhölzl: Um die Jahrtausendwende schlug seine Stunde - Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen gewann er, die Tournee-Trophäe gabs oben drauf. Nach dem Erfolg von "Swider" musste der ÖSV ganze neun Jahre auf den nächsten Tourneesieg warten. © GEPA 5/17 Heute ist Widhölzl als Cheftrainer in Österreichs zweiter Skisprung-Mannschaft tätig, aber auch immer wieder unternehmerisch aktiv, etwa als Vertreiber von Devotionalien ehemaliger Spitzensportler. © GEPA 6/17 Wolfgang Loitzl: Er startete die famose Serie von sieben österreichischen Gesamtsiegen in Serie. Drei der vier Springen entschied der Edel-Stilist für sich, nur in Oberstdorf schnappte Simon Ammann Loitzl um 1,2 Punkte den Sieg weg. © getty 7/17 Die Saison beendete er mit vier Weltcupsiegen auf Gesamtrang drei. Der Sportler des Jahres 2009 kam in den Folgesaisons allerdings nie an seine Überform heran. Ist nun Landwirt in Bad Mitterndorf, seine zwei Söhne sind bereits sportlich aktiv. © getty 8/17 Gregor Schlierenzauer: Über Jahre dominierte er die Szene wie kein anderer, trotz vieler Erfolge sollte es erst 2012 und 2013 für einen Tourneesieg reichen. 9 seiner rekordträchtigen 53 Weltcupsiege feierte er auf Tournee-Schanzen. © GEPA 9/17 Sein letzter Sieg liegt bereits über fünf Jahre zurück, auch durch einige Verletzungen findet "Schlieri" nicht zu seiner Bestform. Einige Insider kritisieren ihn für seine fehlende Bereitschaft zur Adaptierung neuer Techniken und Materialfeinheiten. © GEPA 10/17 Andreas Kofler: Dem Tiroler reichte ein Podestplatz zum großen Coup. Das Springen in Oberstdorf entschied er für sich, danach wurde er Vierter, Vierter und Fünfter und vermieste Janne Ahonen damit dessen sechsten Triumph. © GEPA 11/17 Kofler beendete Anfang 2019 seine aktive Karriere und stellte sich in den Dienst der Polizei, während er nebenbei an einer Trainer-Ausbildung arbeitet. © getty 12/17 Thomas Diethart: Erst zur Tournee-Generalprobe im Dezember 2013 rutschte er in den Weltcup-Kader. Es folgte eine der größten Sensationen der Sportgeschichte: 2 Weltcupsiege in Garmisch und Bischofshofen krönten den "No-Name" zum König der 4 Schanzen. © getty 13/17 Wenige Wochen später gewann er Olympia-Silber in Sotchi, ehe seine Ergebnisse wieder abflachten. Schwere Stürze in der Saison 2016 und 2017 zwangen ihn im Alter von 26 Jahren zum Karriereende. Derzeit absolviert er eine Fitnesstrainer-Ausbildung. © getty 14/17 Thomas Morgenstern: Schon im Alter von 19 Jahren krönte er sich zum Doppel-Olympiasieger von Turin, fünf Jahre später schlug seine Stunde auf den vier Schanzen. Mit 14 Goldmedaillen nach wie vor einer der größten ÖSV-Adler ever. © GEPA 15/17 Ein schwerer Sturz im Training am Kulm versetzte auch seiner Karriere einen schweren Knacks. Aufgrund der psychischen Belastung entschied er sich zum Karriereende, heute ist er ein Berufs-Heli-Pilot. © getty 16/17 Stefan Kraft: Österreichs bislang letzter Tourneesieger setzte sich vor vier Jahren dank eines Sieges in Oberstdorf und einem dritten Platz beim Finale in Bischofshofen durch. Damit verwies er Teamkollegen Michael Hayböck auf Platz zwei. © GEPA 17/17 Wie im Vorjahr ist Kraft wohl auch heuer das heißeste Eisen aus österreichischer Sicht im Kampf um den Tourneesieg. Zu den Topfavoriten gehören jedoch auch R. Kobayashi (JPN) und K. Stoch (POL).

Noriaki Kasai: Tournee-Debüt in den Achziger-Jahren

Das Fehlen des "Flugsauriers", der bei der Tournee zuletzt 1994/95 gefehlt hatte, hinterlässt eine Lücke. Vor allem in Garmisch-Partenkirchen wurde der Publikumsliebling schmerzlich vermisst. Am 1. Januar 1990 eröffnete Kasai am Gudiberg erstmals das Sportjahr, gewann dort 1993 und 2001.

Ob er noch einmal als Springer hierhin zurückkehrt, steht in den Sternen. "Jetzt, wo mein Sohn auf der Welt ist, will ich wieder hart arbeiten", sagt Kasai, der schon kurz nach Weihnachten in seiner Heimat wieder auf der Schanze trainierte.

Der Ehrgeiz treibt Kasai an, die sportliche Bestandsaufnahme liefert allerdings bittere Wahrheiten. Seit 2014/15, als er mit 42 Jahren zum ältesten Weltcupsieger der Geschichte wurde, ging es mit Kasai stramm bergab. Zweimal stand er Anfang 2017 beim Skifliegen noch auf dem Podest. Vor allem auf den Riesenschanzen, wo Kasais einzigartiges Luftgefühl in den Vordergrund rückt, konnte er seine Nachteile wettmachen.

"Mein Gefühl auf der Schanze ist nicht richtig", sagt Kasai, der seine ersten Weltcupspringen Ende der Achtziger noch im Parallelstil bestritt. Bei fünf Saisonstarts scheiterte er dreimal in der Qualifikation, zweimal nach dem ersten Durchgang. Den explosiven Übergang von der tiefen Anfahrposition über den kraftvollen Absprung in den Flug, für den Erfolg unabdingbar, hat der Skiflugweltmeister von 1992 nicht mehr im Repertoire.

© getty

Weltcup-Comeback von Kasai im Jänner 2020

Im Januar will Kasai in den Wettkampfzirkus zurückkehren, die Continental-Cup-Springen in Sapporo bestreiten, eine Woche später dort zum ersten Springer mit Weltcupstarts in fünf Jahrzehnten werden. Danach aber, wenn sich Japans Team wieder verkleinert, sieht es schlecht aus.

Lange hatte Kasai auch davon profitiert, dass es in Japan kaum Springer von Spitzenformat gab. Doch er selbst hat entscheidend dazu beigetragen, dass sich das geändert hat. Als Sportdirektor des Tsuchiya-Teams, der Springer-Mannschaft eines Immobilien-Multis, brachte er den Nachwuchs auf Weltniveau. "Ich habe ihm so viel zu verdanken", sagt Topstar Ryoyu Kobayashi.

Was nun, Nori? Das Thema Karriereende bleibt ein Tabu. Ob Kasai sich allerdings den Traum von der neunten Olympia-Teilnahme erfüllen, ob er sein Ziel, bis Mitte 50 zu springen, erreichen kann, wird fraglicher. Und vielleicht wäre es auch eine dumme Idee, diese einzigartige Karriere bis zum letzten Tropfen auszuquetschen, statt würdevoll in den verdienten Ruhestand zu gehen.