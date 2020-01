Märchen der Nation: Als Thomas Diethart die Vierschanzentournee gewann

Thomas Diethart gewann vor sechs Jahren aus dem Nichts die Vierschanzentournee. Nach schweren Stürzen lebt der Österreicher heute ohne Geschmacks- und Geruchssinn.

Wie ein Kaiserschmarrn schmeckt, weiß Thomas Diethart nur noch aus der Erinnerung. Wie die Wiesen seiner Tiroler Wahlheimat riechen, das muss er sich vorstellen. Dietharts märchenhaftem Höhenflug in den Skisprunghimmel folgte ein brutaler Absturz, mit dessen Auswirkungen sich Österreichs einstiger Volksheld heute noch herumplagt.

Der Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn ist dabei die dramatischste im Leben Dietharts, dessen Gesamtsieg vor sechs Jahren eine der größten Sensationen der Vierschanzentournee-Geschichte war.

Thomas Diethart: "Esse immer noch gerne"

"Ich fiebere immer noch mit", sagte der 27-Jährige dieser Tage dem Standard. Auf seinen Tournee-Triumph werde er heute noch angesprochen, "aber im Prinzip sind solche Erfolge bald einmal Geschichte." So ist er, der "Didl": Er nahm den völlig unerwarteten Wunderwinter 2013/14 hin, wie er kam. Er nahm hin, was danach kam, die sportliche Krise, die Stürze, die er beinahe mit dem Leben bezahlte. Und auch das mit dem Riechen und Schmecken.

"Ich weiß ja noch, wie mir etwas geschmeckt hat, das hab ich abgespeichert. Deshalb esse ich jetzt immer noch gerne, was ich vorher gerne gegessen habe", sagt Diethart. Hilft ja nix.

Rückblende: 30. Dezember 2013, Oberstdorf: Ein 21 Jahre alter Nobody, überraschend in Österreichs Starteam gerutscht, fliegt beim Tournee-Auftakt in seinem fünften Weltcupspringen auf Platz drei. Diethart steigert sich in einen Rausch. Sieg in Garmisch-Partenkirchen, Fünfter in Innsbruck, Sieg in Bischofshofen, damit der Gesamtsieg. Es ist eine Aschenputtel-Geschichte erster Güte.

Österreichs Presse feiert den "Flachland-Adler" aus Tulln an der Donau, ernennt den unbedarften Aufsteiger, dessen Eltern - rot-weiß-rot geschminkt und mit Plüschschweinderl in der Hand - zu TV-Attraktionen werden, zum "Didl der Nation". Es ist der letzte Tourneesieg der Ära von Meistertrainer Alexander Pointner, ausgerechnet von einem errungen, der eben nicht zu dieser Goldenen Generation der Morgensterns und Schlierenzauers gehörte.

Loitzl, Diethart, Widhölzl und Co.: Was aus Österreichs Tourneesiegern wurde © GEPA 1/17 In den letzten 25 Jahren ging der Sieg bei der Vierschanzentournee zehn Mal an Österreich. SPOX zeigt, was aus den Siegern wurde - von Andreas Goldberger, "Swider" und Thomas Diethart. © GEPA 2/17 Andreas Goldberger: Gewann sowohl 1992/93 als auch 1994/95 die Tournee, beide Male vor einem Japaner. Zunächst schlug er Noriaki Kasai, zwei Jahre später hielt er Kazuyoshi Funaki in Schach. © GEPA 3/17 Bis heute ist "Goldi" dem Skispringen eng verbunden. Bei seinem Talente Cup versucht er, Kinder für den Sport zu begeistern. Für den ORF stürzt er sich nach wie vor von den Bakken der Weltcup-Schanzen hinunter. © GEPA 4/17 Andreas Widhölzl: Um die Jahrtausendwende schlug seine Stunde - Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen gewann er, die Tournee-Trophäe gabs oben drauf. Nach dem Erfolg von "Swider" musste der ÖSV ganze neun Jahre auf den nächsten Tourneesieg warten. © GEPA 5/17 Heute ist Widhölzl als Cheftrainer in Österreichs zweiter Skisprung-Mannschaft tätig, aber auch immer wieder unternehmerisch aktiv, etwa als Vertreiber von Devotionalien ehemaliger Spitzensportler. © GEPA 6/17 Wolfgang Loitzl: Er startete die famose Serie von sieben österreichischen Gesamtsiegen in Serie. Drei der vier Springen entschied der Edel-Stilist für sich, nur in Oberstdorf schnappte Simon Ammann Loitzl um 1,2 Punkte den Sieg weg. © getty 7/17 Die Saison beendete er mit vier Weltcupsiegen auf Gesamtrang drei. Der Sportler des Jahres 2009 kam in den Folgesaisons allerdings nie an seine Überform heran. Ist nun Landwirt in Bad Mitterndorf, seine zwei Söhne sind bereits sportlich aktiv. © getty 8/17 Gregor Schlierenzauer: Über Jahre dominierte er die Szene wie kein anderer, trotz vieler Erfolge sollte es erst 2012 und 2013 für einen Tourneesieg reichen. 9 seiner rekordträchtigen 53 Weltcupsiege feierte er auf Tournee-Schanzen. © GEPA 9/17 Sein letzter Sieg liegt bereits über fünf Jahre zurück, auch durch einige Verletzungen findet "Schlieri" nicht zu seiner Bestform. Einige Insider kritisieren ihn für seine fehlende Bereitschaft zur Adaptierung neuer Techniken und Materialfeinheiten. © GEPA 10/17 Andreas Kofler: Dem Tiroler reichte ein Podestplatz zum großen Coup. Das Springen in Oberstdorf entschied er für sich, danach wurde er Vierter, Vierter und Fünfter und vermieste Janne Ahonen damit dessen sechsten Triumph. © GEPA 11/17 Kofler beendete Anfang 2019 seine aktive Karriere und stellte sich in den Dienst der Polizei, während er nebenbei an einer Trainer-Ausbildung arbeitet. © getty 12/17 Thomas Diethart: Erst zur Tournee-Generalprobe im Dezember 2013 rutschte er in den Weltcup-Kader. Es folgte eine der größten Sensationen der Sportgeschichte: 2 Weltcupsiege in Garmisch und Bischofshofen krönten den "No-Name" zum König der 4 Schanzen. © getty 13/17 Wenige Wochen später gewann er Olympia-Silber in Sotchi, ehe seine Ergebnisse wieder abflachten. Schwere Stürze in der Saison 2016 und 2017 zwangen ihn im Alter von 26 Jahren zum Karriereende. Derzeit absolviert er eine Fitnesstrainer-Ausbildung. © getty 14/17 Thomas Morgenstern: Schon im Alter von 19 Jahren krönte er sich zum Doppel-Olympiasieger von Turin, fünf Jahre später schlug seine Stunde auf den vier Schanzen. Mit 14 Goldmedaillen nach wie vor einer der größten ÖSV-Adler ever. © GEPA 15/17 Ein schwerer Sturz im Training am Kulm versetzte auch seiner Karriere einen schweren Knacks. Aufgrund der psychischen Belastung entschied er sich zum Karriereende, heute ist er ein Berufs-Heli-Pilot. © getty 16/17 Stefan Kraft: Österreichs bislang letzter Tourneesieger setzte sich vor vier Jahren dank eines Sieges in Oberstdorf und einem dritten Platz beim Finale in Bischofshofen durch. Damit verwies er Teamkollegen Michael Hayböck auf Platz zwei. © GEPA 17/17 Wie im Vorjahr ist Kraft wohl auch heuer das heißeste Eisen aus österreichischer Sicht im Kampf um den Tourneesieg. Zu den Topfavoriten gehören jedoch auch R. Kobayashi (JPN) und K. Stoch (POL).

Thomas Diethart: Schwere Stürze, heute Trainer

"Diese Sache wird einzigartig bleiben", sagte Pointners Nachfolger Heinz Kuttin, der vergeblich versuchte, den Senkrechtstarter in der Luft zu halten. Diethart holte noch Olympiasilber mit dem ÖSV-Team in Sotschi, die beiden Weltcupsiege in Garmisch und Bischofshofen blieben aber seine einzigen.

Der chronische Misserfolg wäre erträglich gewesen, auch andere große Springer gerieten über Jahre in tiefe Schaffenskrisen. Doch Dietharts Karriere nahm einen tragischen Verlauf. Im Februar 2016 stürzte er erstmals schwer, erlitt beim Continental Cup in Brotterode Prellungen an Wirbelsäule, Niere und Lunge. Im folgenden Sommer der nächste Trainingscrash, diesmal mit glimpflichen Ausgang.

Anders am 29. November 2017. Beim Training in Ramsau haut es Diethart brutal hin - schwere Gehirnerschütterung, Einblutung ins Gehirn, Lungenquetschung, Gesichtsverletzungen und noch im Krankenhaus die Erkenntnis: "Das war es, jetzt lass ich es."

Im Rückblick hadert Diethart nicht, sagt: "Beim ersten Mal hatte ich wirklich Pech mit dem Wind, am zweiten und dritten Sturz war ich selbst schuld." Wegen der gesundheitlichen Folgen, sei "der dritte Sturz heute mehr präsent als der Tourneesieg".

Diethart hat sich mit der Situation arrangiert, eine Trainerlaufbahn eingeschlagen, kümmert sich im Tiroler Landesverband um Neun- bis Zwölfjährige. Buben und Mädel dieses Alters sind bekanntlich noch sehr empfänglich für Märchen. Ihr Trainer kann ihnen eines erzählen.

