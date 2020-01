Vierschanzentournee-Finale heute live: Bischofshofen im Livestream & Liveticker

Am heutigen Montag um 17:15 Uhr steigt das Vierschanzentournee-Finale in Bischofshofen (hier im Liveticker). Es ist die letzte Podest-Chance für die Österreicher. SPOX erklärt, wo der Wettkampf im TV zu sehen ist.

Während an der Spitze ein Vierkampf um den Sieg tobt, geht es für Österreichs Skispringer am Montag in Bischofshofen noch um den ersten Podestplatz bei der diesjährigen Vierschanzentournee. Im günstigsten Fall könnte dem derzeit fünftplatzierten Stefan Kraft auch noch in der Gesamtwertung der Sprung aufs Stockerl gelingen, doch daran glaubte der Salzburger vor dem Heimspiel selbst nicht so recht.

"Die sind alle sehr stark. Um denen 20 Punkte abzunehmen, braucht es schon Glück und zwei richtig gute Sprünge", sagte Kraft nach seinem vierten Platz auf dem Bergisel mit Blick auf die vor ihm liegenden Dawid Kubacki, Marius Lindvik, Karl Geiger und Ryoyu Kobayashi. 18,8 Punkte oder 10,4 Meter müsste Kraft nach derzeitigem Stand wettmachen, um die 68. Tournee-Auflage noch unter den ersten drei zu beenden. "Vielleicht streiten sie sich so um den Sieg, dass ich noch mal drein pfuschen kann."

Vierschanzentournee in Bischofshofen: Im TV und Livestream sehen

Eurosport zeigt die Tournee live und in voller Länge. Damit ist der Wettkampf am Montag auch über den Eurosport-Channel auf DAZN im Livestream zu sehen. Ein monatliches Abo beim Streamingdienst kostet 11,99 Euro, ein jährliches hingegen 119,99 Euro. In beiden Varianten ist der erste Monat kostenlos. Hier könnt Ihr Euch den kostenfreien DAZN-Probemonat sichern.

In Österreich berichtet der ORF umfangreich von der Tournee, so auch vom Springen in Bischofshofen.

Vierschanzentournee im Liveticker

In unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr kein Highlight aus Bischofshofen.

Vierschanzentournee 19/20: Datum und Termine

Nach den Entscheidungen in Innsbruck wird der Sieger der Tournee traditionell in Bischofshofen gekürt.

Ort Datum Wettkampf Schanze Innsbruck 03.01.20, ab 14 Uhr Qualifikation Bergiselschanze 04.01.20, ab 14 Uhr Wertungsdurchgänge Bischofshofen 05.01.20, ab 16.30 Uhr Qualifikation Paul-Außerleitner-Schanze 06.01.20, ab 17.15 Uhr Wertungsdurchgänge

Vierschanzentournee: Die Gesamtwertung nach 3 von 4 Springen