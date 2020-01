Trotz Führung: Stefan Kraft muss sich Karl Geiger geschlagen geben

Stefan Kraft hat am Sonntag beim Weltcup-Skispringen im Val di Fiemme erneut den zweiten Rang belegt.

Der Salzburger landete in Predazzo bei 103,5 und 101 Metern und musste sich wie am Vortag nur dem Deutschen Karl Geiger geschlagen geben. Diesmal fehlten Kraft 4,7 Punkte zu seinem 18. Weltcup-Erfolg, dem zweiten in dieser Saison. Rang drei ging an den Polen Dawid Kubacki.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Zweitbester ÖSV-Mann wurde Philipp Aschenwald als Zwölfter, Gregor Schlierenzauer belegte unmittelbar vor Daniel Huber Rang 17. Michael Hayböck landete auf Platz 20, Jan Hörl verbesserte sich von der 30. an die 24. Stelle.

Ausführlicher Bericht folgt...

Ergebnis Springen in Val di Fiemme