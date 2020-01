Slalom in Schladming heute live: Night-Race im TV, Livestream und Liveticker

Nur haarscharf verpasste Marco Schwarz am Sonntag den Heimsieg in Kitzbühel, nun folgt in Schladming der nächste Angriff - doch die Konkurrenz ist groß (ab 17.45 Uhr im Eurosport-Channel auf DAZN und im Liveticker). SPOX verrät euch, wo ihr den Klassiker im TV und Livestream verfolgen könnt.

Schwarz zählt unter den ÖSV-Läufern als größter Favorit, ausgeweitet auf das ganze Teilnehmerfeld ragen aber andere Namen hervor. Allen voran Daniel Yule, der in Kitzbühel als einziger vor dem Österreicher stand und das Rennen für sich entschied.

Aber auch Henrik Kristoffersen - der den Nachtslalom bereits dreimal gewinnen konnte - oder auch Clement Noel und Alexis Pinturault zählen zum Favoritenkreis. Rund 45.000 Skifans werden am Dienstag beim 23. Nachtslalom in der steirischen Skimetropole im Ennstal erwartet.

Schladming Slalom: TV-Übertragung & Livestream

Über den Eurosport-Channel zeigt DAZN den gesamten Ski-Weltcup live - so auch das Nightrace in Schladming. Der erste Durchgang startet um 17.45 Uhr, die Entscheidung beginnt um 20.45 Uhr.

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 17.45 Uhr Schladming (AUT) 1. Durchgang Slalom Herren SPOX DAZN, ORF 20.45 Uhr Schladming (AUT) 2. Durchgang Slalom Herren SPOX DAZN, ORF

Herren-Slalom auf der Planai: Liveticker

Für alle, die den Slalom nicht vor dem Fernsehrschirm verfolgen können, bietet sich idealerweise der SPOX-Liveticker an.

Hirscher, Kristoffersen & Co.: Die letzten Schladming-Sieger

Jahr Sieger Nation 2019 Marcel Hirscher Österreich 2018 Marcel Hirscher Österreich 2017 Henrik Kristoffersen Norwegen 2016 Henrik Kristoffersen Norwegen 2015 Alexander Khoroshilov Russland 2014 Henrik Kristoffersen Norwegen 2012 Marcel Hirscher Österreich 2011 Jean-Baptiste Grange Frankreich 2010 Reinfried Herbst Österreich 2009 Reinfried Herbst Österreich

